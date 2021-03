Chief Information Security Officer

mars 2021 par Elite Cyber Group

Audit de l'existant

Définition de la PSSI : prévention, protection, défense, résilience & remédiation

Définition d'une roadmap et d'une stratégie Sécurité

Définition d'objectifs sécurité, normes et standards sécurité

Interventions auprès du COMEX et des métiers (formations, sensibilisation)

Mise en place SMSI

Etablissement PCA/PRA

Gestion des alertes & incidents sites production , ainsi que définition processus et organisation au niveau de la Cyberdéfense (astreintes à mettre en place, etc)

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur les sites (France et étranger)

Bac + 5 en Sécurité Informatique ou IT généraliste

4 ans d'expériences minimum sur un rôle d'Assistant(e) RSSI Opérationnel

Une bonne maîtrise et connaissance des outils sécurité : firewall, gestion incidents, détection et analyse de vulnérabilités, etc

Maîtrise des techniques d'audit de sécurité et processus associés

Une expérience significative dans la gestion de projets sécurité est impérative, de préférence dans un environnement grand groupe.

Maîtrise et pratiques des normes & standards ISOxxx ainsi que méthodologie d'analyse de risques (EBIOS)

Une connaissance terrain et de l'opérationnel.

Bon communicant vous serez en capacité d'interagir avec la DSI et les métiers, capacité à vulgariser

Anglais courant indispensable

Les certifications suivantes seraient un plus : ITIL V3, CISSP, CeH

EliteCyber représente son client, acteur majeur dans la production pharmaceutique.Toujours plus ambitieuse, la société connaît un développement soutenu chaque année et modélise sa stratégie via le rachat de sites de production. Ils en possèdent aujourd'hui plus de 15 répartis à travers toute la France mais également au Canada et aux Pays-Bas.Ayant grandit très vite, mon client a su garder cet esprit PME qui fait confiance à ses collaborateurs et laisse beaucoup de place à l'autonomie et aux initiatives.Ils recherchent aujourd'hui un(e) RSSI qui aura de nombreux chantiers à mettre en place et implémenter car c'est en effet une création de poste.Si vous occupez aujourd'hui un poste d'Assistant(e) RSSI au sein d'un grand groupe, c'est sûrement la next step qui vous fera grandir et qui est faites pour vous !MISSIONSRattaché(e) directement au DG d'un point de vue hiérarchique et opérationnellement au DSI GroupePROFILNote : Poste basé dans le 92, déplacements réguliers à prévoir sur site (France et étranger)Rémunération: 60k€ à 90k€ selon profil et expériences

Salaire : 60k€ -90k€

Date annonce : 05/03/2021

Date de debut : 05/03/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...