Cheops Technology choisit HPE GreenLake pour étendre et améliorer son portefeuille de services de cloud computing pour ses clients

mars 2022 par Marc Jacob

Hewlett Packard Enterprise annonce que Cheops Technology a choisi la plateforme edge-to-cloud HPE GreenLake pour introduire un nouveau service de stockage cloud flexible et sécurisé pour ses clients PME et du secteur de la santé. Cette nouvelle offre élargit le portefeuille de services cloud iCod® de Cheops Technology afin de répondre aux besoins croissants de ses clients pour la prise en charge de données critiques.

Cheops Technology est spécialisée dans la fourniture d’infrastructures et de technologies modernisées, de services cloud et de sécurité des réseaux. Au cours des 18 derniers mois, la pandémie de COVID-19 a déclenché une demande accrue de la part de ses clients pour de nouveaux services fiables, capables d’évoluer et d’être flexibles pour supporter la croissance de leurs données critiques.

Pour y remédier, Cheops Technology souhaitait trouver un moyen d’étendre efficacement et rapidement son catalogue de services et d’intégrer de nouveaux clients, sans délai. En outre, Cheops Technology souhaitait étendre et faire évoluer ses offres tout en minimisant les investissements initiaux.

« Nous avions besoin d’une solution qui compléterait facilement notre offre iCod existante avec une grande flexibilité et la capacité de monter en charge pour répondre immédiatement aux demandes de nouveaux clients », a déclaré Nicolas Leroy-Fleuriot, Cheops Technology. « La plateforme HPE GreenLake nous offre la capacité de déployer de futurs services pour répondre aux besoins de nos clients et satisfaire leurs exigences en matière de disponibilité et de sécurité. »

En s’appuyant sur l’offre iCod existante, HPE a créé un service cloud HPE GreenLake pour fournir un stockage intelligent pour les applications critiques, activé par HPE Primera, comme base pour les nouveaux services cloud de stockage de Cheops Technology. Le service est également basé sur la tarification à l’usage et en accédant à HPE GreenLake Central, un portail centralisé pour la gestion et la surveillance des services, tout en obtenant des informations en temps réel sur l’utilisation, Cheops Technology peut améliorer la prévisibilité budgétaire et faire correspondre facilement les revenus et les coûts. La capacité tampon supplémentaire permet également à l’entreprise de réduire le délai de mise sur le marché de services supplémentaires et d’obtenir toute nouvelle capacité sans avoir à recourir au surapprovisionnement.

Pour ses clients finaux, le service de cloud évolutif de HPE GreenLake permet à Cheops Technology de gérer les fluctuations de ses clients tout en maintenant une solution robuste et à haute disponibilité. Le service de cloud sera hébergé dans des centres de données basés à Bordeaux, en France, afin de garantir la continuité des activités et la souveraineté des données, qui sont importantes pour les clients de Cheops Technology.

« La plateforme edge-to-cloud HPE GreenLake permet à nos partenaires de s’appuyer sur leurs ressources existantes pour répondre aux demandes croissantes de technologies flexibles et innovantes, tout en leur permettant de s’adapter à la croissance de leurs activités et de celles de leurs clients », a déclaré Paul d’Alena, Channel Director, HPE. « Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec Cheops Technology pour étendre et renforcer ses offres à l’aide de HPE GreenLake et offrir de nouvelles expériences à ses clients. »

Auparavant, HPE a également travaillé en étroite collaboration avec Cheops Technology pour concevoir et mettre en oeuvre une plateforme technologique modernisée pour Salomon, l’un des principaux fabricants d’équipements sportifs de plein air, utilisant également la plateforme HPE GreenLake pour répondre aux exigences accrues de flexibilité de Salomon.