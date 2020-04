Chef de projet Technique Cybersécurité Paris

avril 2020 par Elite Cyber Group

Mon client, groupe de conseil en stratégie, organisation et systèmes d'information ancré dans les technologies et la data recherche actuellement un Senior manager en organisation pour rejoindre ses équipes.



En sa position de leader en France sur le conseil stratégique en transformation digitale des entreprises, ce cabinet a à coeur d'accompagner ses clients dans leur appréhension des nouveaux enjeux de la digitalisation et dans leur conception de solutions adaptées à chaque besoin dans secteurs variés tels que la banque, l'assurance, l'énergie, la santé ou encore l'industrie.



Vos missions :

- Vous animerez des ateliers avec des intervenants de différents métiers afin de faire converger les besoins et produire les livrables nécessaires.

- Vous apporterez votre expertise des processus et métier en sécurité des SI auprès de votre client.

- Vous participerez à l'enrichissement de l'offre Cybersécurité du cabinet et piloterez des plans d'action commerciaux.

- Vous participerez à la vie interne du groupe en aidant au recrutement, à la formation et l'évaluation des consultants et en capitalisant les connaissances de votre équipe.



Votre profil :

- De formation Bac+5 et diplômé d'une école d'ingénieur, de commerce ou du'n Master avec une spécialisation en sécurité des SI, vous justifiez d'une expérience opérationnelle d'au moins 8 ans dans le domaine de la sécurité des SI.

- Vous êtes capables de fournir une expertise technique dans les domaines suivants : tests d'intrusion, audit d'architecture et de sécurisation système et réseau, audit de configuration, revue de code source.

- Vous êtes doté des qualités nécessaire à tout manager : excellent relationnel, très bonnes qualités rédactionnelles et de synthèses, animation de réunions, pilotage et encadrement d'équipes.



De nature entrepreneur, organisé et doté d'un esprit d'initiative, ce poste est fait pour vous !



N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations sur l'opporutnité : elodie.g@elitecyber-group.com / 09.75.12.81.19

Salaire : 50/80k

Date annonce : 06/04/2020

Date de debut : 06/04/2020

