Chef de Projet Cybersécurité

novembre 2020 par Elite Cyber Group







EliteCyber représente un client, éditeur français expert en plateformes numériques, le groupe conçoit, héberge et exploite des plateformes d'échanges sécurisés (on premise ou en mode Saas)



En perpétuelle transformation, le groupe intègre à ses solutions les dernières innovations et recrute chaque année de nouveaux talents au sein de ses entités !



Ils interviennent particulièrement pour des clients sur les secteurs finance, e-santé et secteur public. S'adressant à un public de plus en plus large, le groupe propose une gamme de plus de 140 solutions (sur-mesure ou prêtes-à-l'emploi).



Le groupe intervient dans le cadre de grandes transformations digitales (KYC, blockchain, certification, archivage, IA, etc.).





MISSIONS



Rattaché(e) au Responsable de la Cellule de Coordination, vous intégrez une équipe de 80 personnes qui constituent la Direction des Systèmes d'Information.





La DSI est constituée des pôles suivants :

- Cellule de coordination transverse

- Pôle Infrastructure : système, stockage, sauvegarde, base de données

- Pôle Réseau : réseau, télécoms

- Pôle Sécurité : sécurité et cybersécurité du SI

- Pôle Production : équipes exploitation, cellule recette et déploiement

- Pôle Architecture et Industrialisation.



Vos fonctions principales afin de réaliser vos missions et atteindre vos objectifs:

- Gestion de projets d'hébergement qualifiés ANSSI

- Rédaction des spécifications techniques et cahiers de recette

- Animer des Comités de Pilotage

- Contribuer au pilotage de la gestion des vulnérabilités

- Coordonner des projets internes de la DSI

- Etre le relai des équipes de développement des BUs

- Garantir la conformité des livraisons en production

- Valider les documentations techniques

- Participer à l'amélioration continue

- Communiquer vers les autres pôles de la DSI.





PROFIL



-Bac+5 spécialisé en informatique ou domaines connexes

- Vous justifiez d'une expérience d'au moins 6 ans dans le domaine de l'informatique dont 3 ans comme chef de projets

- Vous avez idéalement un passé technique en intégration, exploitation, sécurité ou développement.



Vos compétences :

- Bonnes connaissances en cryptographie, signatures numériques et services d'horodatage

- Maîtrise du règlement eiDAS et du référentiel RGS

- Connaissances des composants d'un système d'information (réseaux, infrastructure, langage de développement, etc.)

- Anglais opérationnel.



Vos atouts :

- Expériences significatives en gestions de projets sécurité

- Autonomie, organisation et rigueur

- Excellente communication et bon relationnel

- Prise d'initiative et force de proposition

- Bonne capacité rédactionnelle et un esprit de synthèse avéré

- Facilité d'adaptation face aux différents interlocuteurs

- Capacité à travailler sur plusieurs sujets en parallèle

- Un goût pour le travail en équipe.





Salaire : 55K€-65k€

Date annonce : 27/11/2020

Date de debut : 27/11/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...