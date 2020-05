Chef/Directeur de projet Cybersécurité - Pure Player - CDI - Paris - 50k€/80k€

mai 2020 par Elite Cyber Group

Politiques de sécurité du système d'information

Formalisation de processus de sécurité

Analyse de risques

Gestion des risques (SMSI) et plan d'action sécurité

Assistance à l'homologation (RGS, LPM, Défense)

Accompagnement à la certification ISO 27001

Etude d'architecture de sécurité

Sécurité du Cloud

EliteCyber représente un client Conseil Pure-Player en Cybersécurité basé en plein cœur de Paris (16e arrondissement).Société indépendante, ils ont aujourd'hui plus de 10 ans d'expériences dans le secteur Cybersécurité.Leur ADN repose sur le combo satisfaction client et le bien être collaborateur : certifié #HappyAtWork ils peuvent aujourd'hui s'enorgueillir d'un taux de réussite mission de 100% et de l'un des turnovers les plus bas du marché.Ils sont aujourd'hui 120 collaborateurs et l'objectif est de renforcer leur présence sur des mission Direction/Chefferie de projets Cybersécurité.Ils interviennent aujourd'hui sur des projets au forfait (70%) et en régie (30%).Pour les plus aventuriers il y a même possibilité à termes de faire des missions sur leurs antennes à l'étranger (Asie & Canada)MissonsVous interviendrez sur des missions à forte valeur ajoutée, auprès de grandes organisations, sur des sujets variés tels que :Vous renforcerez rapidement à la fois vos compétences en conseil et en cybersécurité et évoluerez rapidement à des postes de Chef/Directeur de Projet.Profil recherchéPassionné/e par la cybersécurité, vous justifiez d'un diplôme de niveau BAC+5 dans le domaine de la sécurité des Systèmes d'Information et avez idéalement une expérience minimum de 2 ans dans ce même domaine.Vous avez un solide background technique (Sécurité Réseaux, Architecture sécurisé, Sécurité Cloud, IAM, Red Team, Blue team, etc) et vous avez envie d'évoluer sur des poste de Direction/Chefferie de projets.Vous avez déjà travaillé ou avez le souhait d'évoluer en mode projet (planning budget, ressources) et avez une expression orale et écrite irréprochable.

Salaire : 50k€/80k€

Date annonce : 07/05/2020

Date de debut : 07/05/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...