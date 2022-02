Checkmarx rejoint le Consortium israélien des cyber entreprises (IC3) dirigé par l’IAI

février 2022 par Marc Jacob

Checkmarx annonce son adhésion à « l’Israeli Cyber Companies Consortium » (IC3). Fondé en 2016 par Israel Aerospace Industries (IAI) dans le but d’offrir aux gouvernements du monde entier les capacités de cyberdéfense les plus avancées, le Consortium fédère des sociétés de cybersécurité israéliennes de premier plan telles que Check Point, Cognyte, CyberArk, XM Cyber, Mellanox, Cyber X et IAI, et bien d’autres encore.

« Nous souhaitons la bienvenue à Checkmarx, leader de la sécurité applicative, au sein du Consortium IC3. Ensemble, nous offrirons des solutions de cybersécurité de pointe, de bout-en-bout et à grande échelle. Nos futurs travaux communs sont en effet essentiels pour garantir le développement de solutions exhaustives et faire avancer notre quête d’un monde plus sûr. » déclare Esti Peshin, General Manager Cyber Division, IAI.

« L’adhésion au Consortium est une étape naturelle pour Checkmarx car elle répond à sa mission qui est d’aider chaque organisation - entreprise, institution ou gouvernement - à mieux protéger ses applications et ses codes source. L’invitation de l’IAI à rejoindre le Consortium est pour nous un honneur et un gage de confiance. Le code étant le centre névralgique de la transformation digitale de notre société, la plateforme de sécurité applicative de Checkmarx est conçue pour le protéger. » complète Emmanuel Benzaquen, CEO, Checkmarx.

« L’équipe de recherche de Checkmarx est impatiente de travailler aux côtés des membres du Consortium, pour partager son expertise et conduire des recherches communes. Chaque jour durant lequel les meilleurs chercheurs peuvent travailler ensemble est un pas de plus pour l’innovation et la sécurité nationale, partout dans le monde. » conclut Maty Siman, Fondateur et Technical Director de Checkmarx.