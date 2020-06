Check Point s’associe à Coursera pour proposer des formations en ligne gratuites pour les professionnels de la cybersécurité

juin 2020 par Marc Jacob

Check Point® Software Technologies Ltd. annonce un nouveau partenariat avec Coursera, un spécialiste de la formation en ligne qui compte plus de 62 millions d’apprenants dans le monde. Le partenariat proposera un nombre croissant de cours et de contenus de cybersécurité Check Point aux professionnels de la sécurité et des réseaux.

La série de cours Check Point Jump Start est déjà disponible sur la plateforme Coursera. Elle a pour objectif d’améliorer les compétences des administrateurs de la sécurité et des technologies de l’information en matière de cybermenaces et d’administration de la sécurité sur les réseaux des entreprises de taille moyenne et des grandes entreprises. La série sera bientôt complétée par des cours sur la sécurité dans le Cloud destinés aux spécialistes des DevOps et des DevSecOps.

Le partenariat avec Coursera souligne l’engagement de Check Point à fournir une formation et un enseignement en continu aux professionnels qui travaillent déjà dans le domaine de la cybersécurité, ainsi qu’à ceux qui souhaitent débuter une carrière dans ce secteur. En mars de cette année, Check Point a annoncé l’inscription du 100e établissement d’enseignement à son programme SecureAcademy qui propose des cours de cybersécurité complets aux étudiants dans plus de 100 universités de 40 pays. Tous les cours sont gratuits afin d’attirer davantage de personnes dans le secteur et contribuer à réduire le manque de cybercompétences. De récentes études montrent que le nombre de postes non pourvus dans le domaine de la cybersécurité s’élève désormais à 4,07 millions dans le monde, contre 2,93 millions l’année dernière.

Check Point propose également des formations CloudGuard Cyber-Range. Ces cours proposent une formation immersive à la cybersécurité dans des environnements simulés, via la plateforme flexible Cyber-Range dans le Cloud qui offre un environnement d’apprentissage ludique et engageant. La formation est entièrement adaptable aux besoins des utilisateurs grâce au débriefing et au suivi de la progression intégrés.