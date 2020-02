Check Point lance un système de sécurité unifiée R80

février 2020 par Marc Jacob

Check Point® Software Technologies Ltd. annonce que son système de sécurité unifiée R80 est désormais disponible sous forme de service dans le Cloud. Les clients peuvent ainsi déployer l’administration unifiée de la sécurité Check Point sur l’ensemble de leur réseau à partir de leur navigateur web, sans aucun délai de déploiement, et sans avoir à la maintenir constamment à jour manuellement.

La nouvelle solution d’administration de la sécurité R80 sous forme de service étend la suite de solutions Fast Track Network Security de Check Point pour offrir aux entreprises une protection, une évolutivité, ainsi qu’une facilité de déploiement et de contrôle sans précédent. R80 offre une visibilité globale sur la sécurité de l’ensemble des infrastructures des entreprises dans un tableau de bord visuel personnalisable, permettant de gérer plus efficacement les environnements les plus complexes, en réduisant de 60 % le temps consacré aux activités de sécurité par rapport aux autres solutions.

R80 est le système de sécurité unifiée leader le plus avancé du marché pour les environnements sur site et dans le cloud, avec plus de 160 intégrations technologiques. La dernière version, R80.40, comporte plus de 100 nouvelles fonctionnalités pour étendre la protection, optimiser les processus opérationnels et améliorer la productivité. R80 :

• Permet l’administration de tous les produits Check Point via le Cloud, directement à partir d’un navigateur web

• Automatise entièrement les mises à jour pour veiller à ce que les toutes dernières protections soient toujours appliquées

• Peut être étendu à la demande pour intégrer un plus grand nombre de passerelles, en toute transparence et sans limites physiques

• Ne nécessite aucune maintenance, ce qui rend vos environnements plus sûrs, plus faciles à gérer et plus conformes

• Stocke les journaux pour un accès illimité

La nouvelle gamme Fast Track Network Security comprend cinq nouvelles passerelle Quantum Security GatewaysTM qui intègrent Check Point ThreatCloud et SandBlast™ Zero-Day Protection. Elle débute par le modèle 3600 pour les succursales et s’étend jusqu’à la passerelle 16000 Turbo Hyperscale pour les grandes entreprises, avec un débit de 17,6 Gbps pour la prévention des menaces de 5e génération, soit deux fois plus de débit que les passerelles haut de gamme concurrentes, tout en consommant deux fois moins d’énergie.

La combinaison des nouvelles passerelles de sécurité, du système R80.40 amélioré et de sa disponibilité sous forme de service dans le Cloud permet aux entreprises de déployer les protections les plus avancées, les plus évolutives et les plus faciles à gérer contre les menaces de 5e génération en constante évolution.