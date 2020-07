Check Point et Aruba sécurisent les connexions SD-WAN des succursales vers le Cloud

juillet 2020 par Marc Jacob

La pandémie de coronavirus a conduit les entreprises à fournir rapidement un accès à distance à leurs collaborateurs pour leur permettre de travailler à domicile. Cette augmentation du nombre de télétravailleurs est similaire à la transition qui se produit dans les réseaux étendus (WAN) des entreprises. Les entreprises se détournent des architectures WAN traditionnelles et adoptent le SD-WAN (WAN logiciel) pour optimiser l’accès aux applications SaaS dans le Cloud telles qu’Office 365 et la vidéoconférence. Les collaborateurs qui travaillent à distance bénéficient d’une meilleure expérience lorsqu’ils se connectent à des applications dans le Cloud par l’intermédiaire de leur fournisseur d’accès Internet local, au lieu de devoir faire transiter ce trafic par le Datacenter sur des lignes MPLS. Les connexions locales à Internet réduisent la latence du réseau et permettent de réaliser des économies.

Malheureusement, l’augmentation significative du nombre de collaborateurs à distance a étendu le périmètre du réseau et élargi la surface des cyberattaques. Les RSSI doivent repenser leur stratégie réseau, car les méthodes traditionnelles de sécurisation des réseaux d’entreprise ne sont plus efficaces. Ils doivent protéger les connexions des succursales aux fournisseurs d’accès Internet locaux contre les mêmes cyberattaques sophistiquées et multivecteurs de 5e génération qui touchent les Datacenters.

Check Point et Aruba protègent les connexions Internet SD-WAN des succursales

Pour relever ces défis, Check Point et Aruba, une filiale de Hewlett Packard Enterprise, ont uni leurs forces pour proposer aux succursales une solution SD-WAN intégrée et sécurisée, qui est automatisée, évolutive et économique. Ensemble, Check Point et Aruba proposent une solution SD-WAN intégrée avec une prévention avancée des menaces, et une administration unifiée de la sécurité qui maximise les performances du réseau SD-WAN et réduit les coûts.

Aruba fournit une infrastructure sans fil, câblée et WAN de haut niveau, avec des fonctionnalités d’administration et d’orchestration qui maximisent les performances et minimisent les coûts d’exploitation. L’intégration avec Check Point CloudGuard Connect apporte aux succursales une sécurité avancée dans le Cloud avec une prévention avancée des menaces, une évolutivité dynamique, un provisionnement intelligent et un contrôle cohérent des réseaux physiques et virtuels.

Le SD-WAN d’Aruba offre une connectivité optimisée entre les bureaux distants ou les succursales et le Cloud. CloudGuard Connect s’intègre de manière transparente à la console d’orchestration SD-WAN Aruba Central pour offrir aux entreprises :

Une protection avancée des succursales, sans investissement matériel ni temps d’installation supplémentaires

Le déploiement rapide des succursales, avec le plus haut niveau de sécurité

Des enquêtes en temps réel sur les événements avec Check Point ThreatCloud

Une interopérabilité validée par Aruba pour une intégration transparente et une configuration rapide

Que vous travailliez dans une agence ou à domicile, Check Point et Aruba peuvent accélérer votre transition vers le Cloud et accroître votre agilité grâce à une solution de sécurité réseau complète pour protéger vos connexions SD-WAN vers le Cloud.