Check Point Software s’associe à l’Université de New York pour résoudre le manque de personnel dans le domaine de la cybersécurité

août 2020 par Marc Jacob

Check Point® Software Technologies Ltd. renforce sa coopération universitaire dans le domaine de la cybersécurité avec l’Université de New York (NYU) pour former la prochaine génération d’ingénieurs en informatique. Pour la première fois, l’Université de New York s’associe à une entreprise de solutions de cybersécurité qui développe des protections multi-vectorielles, pour le Cloud, les réseaux, les postes de travail et le mobile.

En s’appuyant sur l’expérience et l’expertise inégalées de Check Point, les étudiants de l’école d’ingénierie Tandon de NYU bénéficieront d’une visibilité et d’une compréhension totales de l’architecture Check Point Infinity grâce au système de formation en ligne de Check Point. Le programme Infinity eLearning fournit aux étudiants un accès à des parcours de formation innovants sur la cybersécurité :

• Sécurité du Cloud - Pour une compréhension des concepts et des compétences nécessaires à la configuration et au déploiement des produits Check Point CloudGuard dans les plateformes de Cloud public telles que Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud Platform.

• Sécurité réseau - Introduction aux solutions Check Point Network Security, à l’administration de la sécurité, aux solution Hyper Scale, aux passerelles, aux politiques et à la supervision de la sécurité.

• Sécurité des postes de travail - Découvrez le fonctionnement d’Endpoint Security pour veiller à la conformité des entreprises en matière de sécurisation des utilisateurs finaux et de leurs appareils.

• Sécurité mobile - Découvrez le paysage des menaces mobiles et l’intégration avec les solutions de MDM

Le département de formation de Check Point aspire à créer des opportunités d’apprentissage et de développement professionnel. Grâce au programme de badge mutuel, les étudiants acquièrent les moyens de reconnaître et de résoudre les menaces à la sécurité informatique, développent une expérience pratique des principales solutions de sécurité, et acquièrent des compétences concrètes pour protéger les réseaux dans le cadre d’une carrière. À l’issue du programme, les étudiants obtiendront un certificat de compétence reconnu mondialement, avec une expertise reconnue par le marché de la cybersécurité.