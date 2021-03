Check Point Software s’associe à SimilarWeb

mars 2021 par Marc Jacob

Check Point® Software Technologies Ltd. annonce un nouveau partenariat avec SimilarWeb Ltd, une entreprise leader dans le domaine de l’intelligence numérique. Les deux sociétés intégreront les tendances statistiques du domaine et les menaces de sécurité sur internet générées par ThreatCloud de Check Point avec les solutions d’intelligence numérique de SimilarWeb. Les deux sociétés partageront des renseignements sur les menaces afin d’améliorer leur détection et de sensibiliser à la sécurité leurs utilisateurs respectifs. Combiner la sensibilisation au trafic de SimilarWeb avec les renseignements sur les menaces de Check Point favorisera un Internet plus sûr, plus fiable et plus transparent pour le plus grand bien de tous.

La pandémie de la Covid-19 a modifié l’environnement des employés et entraîné un déplacement massif vers le télétravail. Elle a également permis l’apparition des cybermenaces avancées. Une récente enquête de Check Point souligne que 42 % des personnes interrogées pensent que la prévention du phishing et des attaques d’ingénierie sociale sera le plus grand défi en matière de sécurité pour 2021. Grace à cette nouvelle intégration, les consommateurs peuvent vérifier la sécurité d’une page web et évaluer la menace d’un domaine grâce aux services de SimilarWeb. Cette transparence permettra d’éviter que les utilisateurs ne soient victimes d’éventuelles attaques malveillantes.

L’intégration avec SimilarWeb souligne encore une fois l’engagement de Check Point à « sécuriser tout ce que vous avez ». Grâce aux renseignements ThreatCloud de Check Point, SimilarWeb s’associe au plus grand réseau de sécurité collaboratif, fournit des données sur les menaces et les tendances des attaques à partir d’un réseau mondial de capteurs de menaces, inspecte plus de 3 milliards de sites web et 600 millions de fichiers, et identifie plus de 250 millions d’activités de logiciels malveillants chaque jour.