Check Point Software s’associe à Orange Cyber Defense pour offrir un cours de piratage WIFI aux cyber-experts

janvier 2021 par Marc Jacob

Le cours de piratage WIFI est proposé à tous ceux qui veulent comprendre comment attaquer et défendre les réseaux Wi-Fi. Il s’agit d’un cours offensif qui présente des avantages évidents pour les pen testers et les joueurs de l’équipe rouge, mais qui offre également un regard fascinant sur le monde du piratage. https://training-certifications.che... Le cours couvre une variété de sujets tels que : comment le piratage Wi-Fi s’inscrit dans des objectifs d’attaque et de défense plus larges, quels sont les concepts physiques et de RF de bas niveau importants et comment raisonner à travers/débuguer des situations étranges, comprendre comment le mode moniteur fonctionne et savoir quand l’utiliser ou le faire. Le cours comprendra également des exemples pratiques pour aider à comprendre le matériel appris.

Voici les trois principaux plats à emporter avec lesquels vous pouvez vous attendre à partir :

• Le piratage moderne du WiFi

• Comment réfléchir et ajuster les approches face aux obstacles

• Nouvelles approches et nouveaux outils

Orange Cyberdefense a plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la sécurité de l’information, plus de 250 chercheurs et analystes, 16 SOC, 10 CyberSOC et 4 CERT répartis dans le monde entier et un support commercial et de services dans 160 pays. L’équipe SensePost d’Orange Cyberdefense est un partenaire de formation Black Hat de longue date depuis deux décennies.

L’équipe SensePost est l’une des principales équipes de formation pratique au monde. Elle offre une vulnérabilité réelle et une expérience du monde réel grâce à ses analystes de la sécurité et ses formateurs aux tests de pénétration. Le partenariat avec Orange Cyberdefence démontre l’engagement continu de Check Point à fournir une éducation et une formation à la cybersécurité à tous les niveaux, des jeunes diplômés jusqu’aux professionnels de niveau C.