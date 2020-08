Check Point Software s’associe à edX, fondée par Harvard et le MIT, pour offrir des cours en ligne gratuits

août 2020 par Marc Jacob

Check Point® Software Technologies Ltd. annonce un nouveau partenariat avec edX, une plateforme de formation en ligne fondée par Harvard et le MIT, utilisée par 30 millions d’apprenants ainsi que des universités de haut niveau et de grandes entreprises dans le monde entier. Le partenariat proposera un nombre croissant de cours et de contenus de cybersécurité Check Point aux professionnels de la sécurité et des réseaux.

Les cours de cybersécurité de Check Point seront désormais accessibles via la plateforme edX, y compris la série Check Point Jump Start, qui propose des cours sur la sécurité des réseaux et des réseaux hyperscale. D’autres modules seront bientôt disponibles, notamment sur Check Point CloudGuard et les solutions de sécurité pour PME. Tous les cours ont pour objectif d’améliorer les compétences des étudiants et des professionnels de l’informatique sur la gestion des cybermenaces et de la sécurité, et de toute autre personne qui souhaite entamer une nouvelle carrière dans ce secteur.

Tous les cours Check Point disponibles sur la plateforme edX sont gratuits pour qu’il n’y ait plus d’obstacle de coût, de localisation ou d’accès, et contribuer à réduire le manque de compétences. Des études récentes montrent que près des deux tiers des entreprises ont signalé une pénurie de personnel de cybersécurité l’année dernière, 36 % d’entre elles citant le manque de personnel qualifié ou expérimenté comme étant leur principale préoccupation relative à l’emploi.

Le partenariat avec edX démontre une fois de plus l’engagement continu de Check Point à fournir un enseignement et des formations essentielles pour le secteur, afin d’attirer davantage de personnes et garantir un accès facile aux supports de formation. En mars de cette année, Check Point a annoncé l’inscription du 100e établissement d’enseignement à son programme SecureAcademy qui propose des cours de cybersécurité complets aux étudiants dans plus de 100 universités de 40 pays.

Check Point propose également des formations sur la gamme CloudGuard. Ces cours proposent une formation immersive à la cybersécurité dans des environnements simulés, via la plateforme flexible Cyber-Range dans le Cloud qui offre un environnement d’apprentissage ludique et engageant. La formation est entièrement adaptable aux besoins des utilisateurs grâce au débriefing et au suivi de la progression