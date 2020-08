Check Point Software lance un nouveau programme de distribution

août 2020 par Marc Jacob

Check Point® Software Technologies Ltd. lance son nouveau programme Check Point Distribution Marketplace Program, en collaboration avec Arrow Electronics et Ingram Micro Inc., pour aider les partenaires à atteindre de nouveaux clients et secteurs grâce aux solutions de sécurité avancées de Check Point pour le Cloud. Le nouveau programme offre une assistance marketing aux partenaires, ainsi que des modèles flexibles de financement et de consommation, et s’appuie sur le programme Check Point Partner Growth Program lancé en janvier pour accélérer et développer encore plus le channel.

Les clients utilisent de plus en plus les places de marché dans le Cloud pour obtenir un accès immédiat à des solutions et des modèles de consommation qui s’adaptent aux besoins de leur entreprise. Les revendeurs ont également besoin de nouvelles approches pour trouver et atteindre de nouveaux segments de clientèle pour les solutions dans le Cloud. Pour répondre à ces besoins, Check Point s’est associé à Arrow en Europe et Ingram Micro aux États-Unis pour permettre à son channel de proposer la meilleure sécurité possible dans le Cloud à ses clients, avec des déploiements rapides, faciles et souples, pris en charge par une gamme complète de ressources spécialisées.

ArrowSphere, l’une des premières solutions disponibles dans le cadre de Distribution Marketplace Program, est une plateforme unique d’Arrow pour l’achat, le provisionnement, l’intégration et la gestion de solutions et de services dans le Cloud, ainsi que la facturation agrégée au niveau mondial. Check Point sera l’un des premiers partenaires de sécurité à être intégré dans ArrowSphere, apportant ainsi une valeur ajoutée au portefeuille de produits d’Arrow en lui fournissant les moyens de sécuriser les environnements de ses clients dans le Cloud. Début septembre, ArrowSphere lancera simultanément dans 14 pays européens un vaste ensemble de solutions de protection CloudGuard et de prévention des menaces SandBlast de Check Point pour le Cloud : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

La place de marché Ingram Micro Cloud Marketplace, s’appuyant sur CloudBlue, fait également partie de Check Point Distribution Marketplace Program. Créé en 2009, la place de marché Ingram Micro Cloud Marketplace est l’un des plus grands écosystèmes au monde pour le Cloud. Elle aide les partenaires de distribution à gérer leurs services dans le Cloud, proposer davantage de services et accroître leurs revenus récurrents. Les solutions CloudGuard et SandBlast de Check Point seront disponibles en août sur la place de marché Ingram Micro Cloud Marketplace aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas, et d’autres solutions seront ajoutées dans les mois à venir.

En un clic, les partenaires de Check Point peuvent utiliser la place de marché d’Ingram Micro pour répondre immédiatement aux besoins de leurs clients en matière de sécurité avancée et les gérer, en leur offrant un service plus simple et plus performant, » déclare Tim Fitzgerald, vice-président des ventes pour le Cloud pour les Amériques chez Ingram Micro.