Check Point Software lance Quantum Spark™

février 2021 par Marc Jacob

Check Point® Software Technologies Ltd. annonce la disponibilité de sa gamme complète de passerelles de sécurité Quantum Spark™ pour les petites et moyennes entreprises (PME). La série de six passerelles établit de nouvelles normes de protection contre les cyberattaques les plus avancées contre les PME, offrant une facilité de déploiement et d’administration inégalées, et une sécurité optimale sans nécessiter de compétences spécialisées.

Le rapport 2020 Verizon Data Breach Investigations Report précise que 28 % de toutes les victimes de failles de sécurité étaient des PME, que 54 % des tentatives d’attaque contre des PME aboutissent, contre seulement 7 % pour les grandes entreprises. 62 % des PME déclarent ne pas posséder les compétences nécessaires pour traiter les problèmes de cybersécurité. Le FBI a déclaré que les signalements sur la cybercriminalité ont quadruplé pendant la pandémie de COVID-19. Les PME ont un besoin urgent d’une sécurité intégrée et automatisée pour empêcher les cybermenaces de nuire à leur activité.

La série de quatre modèles de passerelles 1500 Check Point Quantum Spark™ s’agrandit avec deux nouveaux modèles, 1600 et 1800. La gamme complète de passerelles permet de prendre en charge des entreprises d’un jusqu’à 500 collaborateurs. Les utilisateurs des passerelles Quantum Spark™ bénéficient :

• Des plus hauts niveaux de sécurité avec une prévention automatisée des menaces : Tous les modèles comprennent la protection primée SandBlast Zero Day Protection de Check Point avec un débit pour la prévention des menaces allant jusqu’à 2 Go et plus de 60 services de sécurité axés sur la prévention des menaces.

• D’une mise en œuvre automatique en 60 secondes : Tous les modèles sont équipés d’un système de provisionnement sans contact, ce qui signifie qu’ils offrent une protection complète dès leur sortie de l’emballage en une minute.

• D’options de connectivité flexibles : Les passerelles Quantum Spark comprennent des modems Gigabit Ethernet, Wifi et cellulaires LTE intégrés, offrant aux utilisateurs le plus large éventail d’options de connectivité. Les passerelles Quantum Spark prennent également en charge plusieurs fournisseurs d’accès Internet et le routage basé sur les performances, offrant ainsi la meilleure bande passante et la meilleure qualité de service pour les applications.

• D’une administration facile et intuitive : L’application mobile WatchTower de Check Point permet au personnel de surveiller l’état de la sécurité et d’atténuer rapidement toute menace directement depuis un appareil mobile. La sécurité peut également être administrée à partir de n’importe quel navigateur, en utilisant dans le Cloud avec une interface utilisateur web intuitive.

• D’une protection complète pour les télétravailleurs et les applications dans le Cloud : En plus de la protection réseau assurée par les passerelles Quantum Spark, les entreprises peuvent protéger tous les ordinateurs portables et les PC contre les menaces telles que les logiciels malveillants, les logiciels rançonneurs et le phishing grâce à la protection des postes de Check Point, et sécuriser les smartphones des collaborateurs avec la protection mobile de Check Point. Les emails et les documents peuvent être protégés par la protection de la messagerie de Check Point.

Disponibilité

Dans le cadre de l’extension de la gamme Quantum Spark™, le modèle 910 est désormais abandonné et ne pourra plus être commandé après juillet 2021. La série de quatre modèles de passerelles Check Point Quantum Spark™ 1500 et les deux nouveaux modèles 1600 et 1800 peuvent être commandés dès maintenant.