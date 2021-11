Check Point Software lance Mind pour démocratiser l’accès aux connaissances et aux compétences en matière de cybersécurité

novembre 2021 par Marc Jacob

Check Point® Software Technologies Ltd. lance Check Point Mind, un portail de formation, en collaboration avec plus de 200 partenaires parmi les plus reconnus au monde.

En août 2021, le président américain Joe Biden a rencontré les entreprises les plus importantes du secteur de la tech pour discuter de la question de la cybersécurité, notamment du besoin d’embaucher et de former davantage de professionnels de la cybersécurité. Rien qu’aux États-Unis, il en manque près de 465 000. Au niveau mondial, ce nombre est estimé à environ 3,5 millions.

Certains des programmes qui peuvent être trouvés sur le portail Check Point Mind comprennent :

• CISO Academy : un programme de formation mondial destiné aux cadres dirigeants. Il permet de se former à toutes les pratiques de la cybersécurité et de maximiser la sécurité en trouvant l’équilibre entre les questions tactiques et ce qui incombe en termes de responsabilité aux directions stratégiques.

• HackingPoint : un programme de formation mondial pour les experts en sécurité pour maîtriser tous les types de techniques de Pen Testing et les pratiques de cybersécurité. Les étudiants qui suivent ces cours comprendront comment mieux protéger les ressources et le réseau de l’entreprise.

• SecureAcademy : une formation en cybersécurité menée en partenariat avec les plus grands établissements d’enseignement supérieur du monde.

• CyberPark : un ensemble de partenariats et de défis ludiques qui permettent aux utilisateurs de se familiariser avec les problèmes de sécurité et de s’entraîner à l’aide des solutions Check Point de manière interactive et amusante.