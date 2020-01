Check Point Software accélère la protection du réseau avec de nouvelles passerelles de sécurité avancées

Check Point® Software Technologies Ltd. annonce Fast Track Network Security, une nouvelle gamme de solutions qui offre une protection, une évolutivité ainsi qu’une facilité de déploiement et de contrôle sans précédent pour tout type d’entreprise, aussi bien des succursales que de grands Datacenters.

Selon l’étude d’IBM de 2019 sur le coût d’une fuite de données, le cycle de vie d’une attaque malveillante, de l’intrusion jusqu’à sa résolution, est en moyenne de 314 jours et coûte aux entreprises 3,9 millions de dollars en moyenne. Check Point Fast Track Network Security répond directement aux trois principaux défis de sécurité auxquels les entreprises sont confrontées aujourd’hui : l’absence d’un ensemble complet de technologies de sécurité pour se protéger contre les cyberattaques avancées de 5e génération, l’impossibilité de faire évoluer rapidement la sécurité en fonction des besoins de l’entreprise, et des processus d’administration de la sécurité complexes et disjoints.

La gamme Fast Track Network Security comprend cinq nouvelles passerelles Check Point Quantum Security Gateways™ pour les succursales et les entreprises de taille moyenne, et une passerelle Maestro pour les grandes entreprises et les Datacenters. Toutes les passerelles intègrent Check Point ThreatCloud et sa protection primée SandBlast™ Zero-Day Protection. La nouvelle gamme débute par la passerelle 3600 pour les succursales, et s’étend jusqu’à la passerelle 16000 Turbo Hyperscale pour les Datacenters. Toutes les solutions Fast Track Network Security intègrent R80.40, la toute dernière version du système de sécurité unifiée de Check Point, qui comporte plus de 100 nouvelles fonctionnalités pour étendre la protection, optimiser les processus et améliorer la productivité.

De nouvelles passerelles plus performantes, et plus écologiques Les nouvelles passerelles de la gamme Fast Track Network Security offrent deux fois plus de performances et une consommation d’énergie réduite de moitié par rapport aux appareils haut de gamme de la concurrence. La gamme comprend :

• Des passerelles 3600 Quantum Security Gateway pour les succursales, avec jusqu’à 1 500 Mbps de débit pour la prévention des menaces

• Des passerelles 6200 Quantum Security Gateway pour les petites entreprises, avec jusqu’à 2 500 Mbps de débit

• Des passerelles 6600 et 6900 Quantum Security Gateway pour les entreprises de taille moyenne, avec jusqu’à 7,6 Gbps de débit

• Des passerelles 16000 Maestro Turbo Hyperscale, avec jusqu’à 17,6 Gbps et 30 Gbps de débit

Toutes les passerelles stoppent 100 % des logiciels malveillants pour la messagerie et le web, des exploitations de vulnérabilités et des menaces après infection. Tel est le score à l’issue du récent comparatif des systèmes de prévention d’intrusion de NSS Labs. Elles intègrent également l’inspection ultra-rapide du trafic SSL chiffré pour maximiser la sécurité, et sont peuvent atteindre jusqu’à 1,6 Tbps de débit pour la prévention des menaces.

R80.40 simplifie et automatise la sécurité

R80 est le système de prévention des menaces et d’administration de la sécurité le plus avancé du marché pour les Datacenters, le Cloud, les mobiles et les postes de travail. R80.40, la dernière version du système, comporte plus de 100 nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de déployer et configurer de nouvelles Appliances de sécurité sans contact, en seulement cinq minutes, et la prise en charge de Check Point IoT Security qui automatise l’application des politiques de sécurité aux objets connectés.

En consolidant tous les aspects des environnements de sécurité de manière transparente, R80 offre aux entreprises une visibilité totale sur la sécurité réseau dans un tableau de bord graphique personnalisable, leur permettant de gérer facilement et efficacement les environnements les plus complexes directement depuis leur navigateur web.

Grâce aux nouvelles passerelles Quantum Security GatewaysTM et aux innovations du système R80.40, les clients de Check Point bénéficient plus rapidement d’une sécurité réseau hyperscale, avec des débits de l’ordre du terabit pour la prévention des menaces, tout en accélérant et en simplifiant les processus d’administration.