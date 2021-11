Check Point Software Technologies reçoit le titre de leader du Magic QuadrantTM de Gartner® pour les pare-feux de réseau

novembre 2021 par Marc Jacob

Check Point® Software Technologies Ltd. est reconnu comme leader du Magic Quadrant de Gartner pour les pare-feux de réseau d’entreprise. Check Point Software est le seul fournisseur à figurer en tête de classement, ce qui confirme le bilan, l’ADN et la stratégie d’innovation de Check Point.

Infinity Architecture de Check Point Software est la première architecture de sécurité consolidée du secteur couvrant les réseaux, le cloud, les terminaux, les mobiles et l’IoT, et offrant le plus haut niveau de prévention des menaces contre les cybermenaces connues et inconnues. ThreatCloud, le réseau de renseignements sur les menaces le plus puissant au monde, est au cœur des capacités de prévention des menaces de Check Point.

La reconnaissance continue des produits Network Firewall de Check Point Software repose sur les éléments suivants :

• Architecture de sécurité avancée et feuille de route innovante : Parmi celles-ci, citons la solution de sécurité Maestro Hyperscale de Check Point, qui permet une mise à l’échelle rapide et à la demande, comme dans un cloud, des passerelles de sécurité sur site des entreprises, en orchestrant intelligemment les ressources existantes et en assurant la redondance, ainsi que la prévention autonome des menaces, qui offre aux administrateurs des procédures et des paramètres de sécurité à définir et à oublier, qui sont continuellement optimisés en arrière-plan.

• Portefeuille complet pour sécuriser les environnements informatiques en évolution : Check Point Software a une stratégie de sécurité claire, axée sur la prévention, avec des produits qui répondent aux besoins de sécurité sur site, hybride et IaaS. Son architecture de sécurité complète permet de gérer rapidement des infrastructures informatiques entières : Quantum pour les réseaux sur site, Check Point CloudGuard pour les clouds publics (Azure, AWS, GCP, etc.) et Harmony Connect, la solution Secure Access Service Edge (SASE) de Check Point, pour sécuriser le personnel distant.

• Une satisfaction client inégalée : Cette année, la satisfaction des clients de Check Point Software a été saluée dans les évaluations de Gartner Peer Insights pour les pare-feu de réseau. Ceci témoigne de l’engagement sans faille de Check Point envers des produits, un service et un support de haute qualité. Check Point sécurise plus de 100 000 organisations dans plus de 80 pays du monde entier, dont 90 % des 500 premières entreprises mondiales du classement Fortune.

De nombreuses entreprises adoptent définitivement le modèle de travail hybride, de sorte que l’adoption de solutions de sécurité Secure Access Service Edge (SASE) augmente. Le modèle SASE (Secure Access Service Edge) s’attaque aux limites des architectures réseau traditionnelles en faisant converger le réseau et la sécurité dans le cloud, ce qui permet aux entreprises de donner la priorité à la sécurité et à la prévention des menaces. Check Point Harmony Connect SASE offre la seule solution SASE axée sur la prévention avec un taux de capture de 100 % pour les menaces de logiciels malveillants, permettant aux entreprises de prévenir et de bloquer les attaques les plus avancées, avant qu’elles ne puissent perturber l’activité. Parmi les principales caractéristiques, citons le pare-feu as-a-service, l’accès réseau à confiance zéro (ZTNA) et une passerelle Web sécurisée (SWG) fournie par le cloud.