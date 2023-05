Check Point Harmony intègre Ivanti Patch Management

mai 2023 par Marc Jacob

Check Point® Software Technologies Ltd. annonce l’extension de sa solution de protection des points d’accès Check Point Harmony en y intégrant des fonctionnalités de gestion des vulnérabilités et des correctifs automatisés. Cette amélioration vise à contrer l’augmentation des cyberattaques qui exploitent les vulnérabilités non corrigées des systèmes afin d’obtenir un accès non autorisé. Check Point s’est associé à Ivanti pour proposer cette fonctionnalité avancée et a intégré Ivanti Patch Management pour évaluer et remédier aux vulnérabilités des logiciels, du cloud au edge, dans la solution de protection des points d’accès Harmony de Check Point.

La base de données nationale sur les vulnérabilités a fait état de plus de 25 000 vulnérabilités en 2022. Un chiffre qui devrait augmenter. Un récent rapport de Dark Reading a en outre révélé que 57 % des attaques par ransomware capitalisaient sur des vulnérabilités non corrigées. Il est donc nécessaire de s’attaquer à ce problème pour se défendre contre ce type de menaces.

Or, corriger les vulnérabilités est souvent un processus complexe qui prend du temps. Selon un rapport de l’Institut Ponemon, de nombreuses entreprises ne savent pas où en est la vulnérabilité de leur environnement et, même lorsqu’elles le savent, il leur faut en moyenne 97 jours pour mettre en place les correctifs nécessaires. Ce retard donne aux attaquants de nombreuses occasions d’exploiter ces faiblesses.

Pour relever ce défi, Check Point enrichit sa solution de sécurité des points d’accès, Harmony Endpoint, de fonctionnalités d’évaluation des vulnérabilités et de gestion automatisée des correctifs. Les utilisateurs d’Harmony Endpoint disposeront ainsi d’un processus intelligent et automatisé pour minimiser la surface d’attaque et améliorer l’efficacité opérationnelle :

• Analyse automatique des postes de travail de l’organisation avec un impact minimal sur les performances

• Visibilité complète sur l’état de tous les appareils, ce qui permet aux équipes informatiques et de sécurité de gagner un temps précieux

• Correction automatique des vulnérabilités et adoption de politiques de sécurité pour garantir un flux de travail sûr et ininterrompu

Grâce à son offre complète de sécurité des terminaux, Check Point offre aux entreprises la possibilité de se prémunir contre un large éventail de cybermenaces et de garder une longueur d’avance dans un paysage de menaces en constante évolution.