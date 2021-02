Check Point Harmony est lancé par Check Point

février 2021 par Marc Jacob

Check Point® Software Technologies Ltd. a lancé Check Point Harmony, la première solution unifiée qui permet une connectivité sécurisée à n’importe quelle ressource, partout et offre une protection totale des points d’accès aux utilisateurs sur n’importe quel appareil. Harmony sécurise à la fois les dispositifs d’entreprise et BYOD, ainsi que les connexions Internet contre les attaques connues et celles de type « zero-day », tout en donnant un accès Zero-Trust aux applications professionnelles grâce à une solution unique et facile à gérer.

La sécurisation du nouvel environnement de travail « de n’importe où » est une priorité majeure pour les entreprises, puisque 81% d’entre elles ont adopté le télétravail en masse, et 74% prévoient de le faire de manière permanente. Cependant, elles ont de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité des utilisateurs à distance : 52 % d’entre elles a déclaré que leur principale préoccupation était de sécuriser les terminaux du personnel, et 47 % qu’il fallait mettre fin aux attaques d’ingénierie sociale, mais seulement 29 % ne déploie des protections des terminaux sur les appareils des employés.

Check Point Harmony relève ces défis en unifiant les composants de sécurité des terminaux, du navigateur, de la messagerie électronique et de l’accès à distance afin de protéger tous les appareils des utilisateurs et les réseaux d’entreprise auxquels ils se connectent contre les menaces connues et inconnues. Harmony intègre les capacités principales de sécurité dans une solution unique pour fournir :

• Une sécurité complète sur le web : Elément essentiel d’Harmony, le nouveau navigateur Harmony Browse offre une navigation web sécurisée, rapide et privée en inspectant tout le trafic SSL directement sur le point de terminaison sans ajouter de latence ni réacheminer le trafic via un service web sécurisé. Harmony Browse bloque les téléchargements de logiciels malveillants de type « zero-day », l’accès aux sites de phishing et empêche la réutilisation des mots de passe des entreprises. Il permet également de conserver l’historique de navigation des utilisateurs, ce qui garantit le respect de la réglementation sur la protection des données. Harmony Browse se déploie facilement comme nano-agent dans les navigateurs des utilisateurs, et peut être combiné avec toute passerelle web sécurisée ou solution de sécurité des terminaux pour améliorer la protection globale.

• Accès à distance sécurisé depuis n’importe quel appareil, n’importe où : Harmony Connect connecte en toute sécurité n’importe quel utilisateur ou succursale à n’importe quelle ressource, en prenant en charge l’accès sans client au réseau Zero Trust depuis n’importe quel navigateur.

• Protège l’e-mail et les applications de productivité des utilisateurs : Harmony Email & Office sécurise les destinataires des e-mails des utilisateurs et offre une protection complète de Microsoft Office 365, Exchange, Google G Suite et bien plus encore.

• Sécurité totale des terminaux et des dispositifs : Harmony Endpoint protège les PC des utilisateurs contre les logiciels de rançons, le phishing et les logiciels malveillants, et minimise l’impact des violations grâce à une capacité de détection et de réponse autonome. Harmony Mobile sécurise les appareils mobiles des employés contre les applications malveillantes et les attaques de réseau ou de système d’exploitation.

Check Point Harmony est facile à déployer, a un modèle de tarification simple par utilisateur et est géré via un service de stockage, permettant ainsi d’appliquer des politiques de sécurité centrées sur l’utilisateur dans les environnements des organisations.