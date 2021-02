Check Point CloudGuard sécurise le Cloud Hybride et offre un RSI de 169% à ses clients, comme le confirme une étude indépendante sur l’incidence économique totale

février 2021 par Check Point

Check Point® Software Technologies Ltd. annonce les résultats d’une étude indépendante réalisée par Forrester Consulting. Elle y analyse l’incidence économique totale (TEI) et les avantages que peuvent en retirer les entreprises qui déploient la solution de Check Point, CloudGuard Cloud Network Security. L’étude a révélé que CloudGuard a remboursé son investissement initial en moins de trois mois, avec un RSI de 169 % sur trois ans grâce à une meilleure productivité du personnel, une réduction des coûts engendrés par les failles de sécurité, un gain de temps pour les développeurs et une réduction des coûts de mise en conformité et d’audit.

Pour comprendre comment CloudGuard bénéficie aux entreprises en termes de profits et de réductions de coûts, Forrester a interviewé un utilisateur de CloudGuard, une grande entreprise de santé américaine dont le chiffre d’affaires annuel dépasse les 10 milliards de dollars. La préférence de l’entreprise s’est portée sur CloudGuard pour protéger les déploiements de son Cloud hybride. Il existait des inquiétudes concernant leurs services natifs proposés par leur fournisseur de Cloud, car insuffisants pour assurer la protection des informations confidentielles (PHI) que cette organisation stocke et traite.

L’étude a révélé qu’outre le fait que CloudGuard offre une sécurité flexible et transparente pour toutes les ressources hybrides du client, les économies réalisées et les avantages comparé aux outils de sécurité des fournisseurs de services du Cloud comprennent :

• Une meilleure sécurité du Cloud hybride : L’étude indique que la fréquence et les coûts associés aux violations des données du Cloud sont moins élevés avec CloudGuard qu’avec la sécurité native des prestataires de Cloud. "Le [client] est convaincu que Check Point Security répond aux besoins de l’entreprise, aujourd’hui et demain".

• Un remboursement rapide et un RSI continu : CloudGuard a remboursé son investissement initial en moins de trois mois, avec un RSI de 169 % sur trois ans et une valeur actuelle nette de 1,25 million de dollars. On observe une meilleure productivité du personnel, une réduction des coûts liés aux violations des données, un gain de temps pour les développeurs et une réduction des coûts de mise en conformité et d’audit.

• Une gestion plus efficace de la sécurité : CloudGuard offre une visibilité et un contrôle sur une seule console dans les environnements multi-cloud de l’organisation. Cela permet de créer une politique de sécurité centralisée cohérente, d’éliminer les erreurs de duplication, de réduire les travaux de maintenance et les besoins de formation.

• Une protection flexible pour les charges de travail sur plusieurs Cloud : L’organisation peut sécuriser automatiquement les charges de travail, grâce à l’auto-provisionnement, à l’échelonnement automatique et aux mises à jour automatiques des politiques. CloudGuard offre une visibilité, une analyse et un contrôle continus de la sécurité du Cloud du client, de l’IC/CD à la production.

• Le respect de la sécurité en temps réel : L’une des principales préoccupations du client était le respect des mandats réglementaires tels que l’HIPAA. CloudGuard permet de contrôler la conformité en temps réel, d’améliorer la qualité et d’automatiser la production de rapports, ce qui réduit considérablement le travail d’audit.

"Après avoir investi dans CloudGuard et déplacé de multiples charges de travail vers le Cloud, le client recueille d’ores et déjà les fruits l’utilisation de multiples services du cloud tout en obtenant le même niveau de sécurité, en réduisant les coûts de gestion de la sécurité et en offrant une productivité aux développeurs", a déclaré l’étude de Forrester TEI. "CloudGuard a permis au client de mieux contrôler l’application des règles de sécurité par les développeurs sans les entraver. Le fait d’assurer la sécurité dès le début a éliminé les retouches ultérieures". L’étude indique également que "faire confiance à Check Point permet un déplacement plus rapide vers le Cloud".

"Chaque Cloud [service] a son propre langage. Avec CloudGuard, nous utilisons le même ensemble de balises sur plusieurs Cloud et sur différents comptes et abonnements. Nous aurions dû tout gérer séparément si nous l’avions fait de manière native", a déclaré le client dans l’étude. Ce dernier a également déclaré : "Nous n’avons pas besoin de gérer 27 choses différentes sur trois Cloud différents pour réaliser la même tâche. Nous avons une solution de gestion unique dans CloudGuard".

"La sécurité est souvent considérée comme un obstacle aux déploiements du Cloud d’entreprise, car la gestion des contrôles de sécurité de plusieurs fournisseurs de Cloud rajoute des coûts et de la complexité, et la sécurité traditionnelle n’est pas assez agile pour gérer la vitesse et l’échelle du Cloud", a déclaré Itai Greenberg, vice-président de la gestion des produits chez Check Point Software. "Nous pensons que l’analyse de Forrester est cohérente avec ce que nous disent nos clients CloudGuard : L’offre de prévention la plus sûre contre les cybermenaces, une efficacité de sécurité à la pointe de l’industrie pour leurs Cloud hybrides grâce à une gestion et une application facile et automatisée des politiques par une console unique. Cela renforce leur sécurité, augmente l’efficacité et permet un RSI rapide et continu. Cette confiance accrue dans le Cloud permet à nos clients de migrer plus de charges de travail faiplus rapidement".