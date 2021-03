Charlesbank entre au capital d’Ivanti

mars 2021 par Marc Jacob

Ivanti, Inc. annonce que Charlesbank Capital Partners, LLC (Charlesbank) a signé un contrat définitif pour effectuer un investissement stratégique pour entrer dans son capital. Charlesbank, importante société d’investissement privé qui gère plus de 8 milliards de dollars d’actifs, va rejoindre les investisseurs existants, à savoir Clearlake Capital Group, L.P. (Clearlake) et TA Associates (TA) en tant qu’actionnaire Ivanti. Les conditions de l’accord n’ont pas été divulguées.

Ivanti fournit des solutions qui automatisent les opérations IT et la Sécurité, permettant ainsi aux clients de découvrir, gérer, sécuriser leur infrastructure IT et offrir des services, du Cloud à l’Edge. Les logiciels Ivanti sont utilisés par plus de 40 000 clients dans divers secteurs d’activités, sur cinq continents. Ces solutions permettent aux administrateurs de découvrir les infrastructures IT sur site, dans le Cloud et à la périphérie, d’améliorer la prestation de services IT, et de limiter les risques grâce à l’information et à l’automatisation.

Ces six derniers mois, Ivanti a accéléré sa transformation par le biais de deux rachats : MobileIron et Pulse Secure. L’entreprise renforce ainsi ses solutions UEM (Gestion unifiée du poste client) et de sécurité Zero Trust, et annonce qu’elle prévoit de racheter Cherwell Software pour améliorer ses offres d’ITSM (Gestion des services informatiques) et d’automatisation du workflow. Les récents rachats stratégiques ont sensiblement amélioré le champ d’action d’Ivanti et sa part de marché, tout en complétant sa gamme de produits. Le capital supplémentaire versé par Charlesbank va permettre à Ivanti de renforcer encore sa position de leader du marché, via l’innovation et par des rachats. Ivanti sera toujours dirigé par son P.-D.G. actuel Jim Schaper et l’équipe de direction actuelle.

Charlesbank, Clearlake et TA seront représentés par le même nombre de personnes au Conseil d’administration d’Ivanti. La banque UBS Investment Bank et Citigroup ont servi de conseillers financiers à Ivanti. Citigroup et UBS Investment Bank ont également conseillé Ivanti concernant les marchés des capitaux. Sidley Austin LLP a fourni ses conseils juridiques à Ivanti, tandis que Ropes and Gray LLP représentait Charlesbank. La transaction devrait se conclure au second trimestre 2021, en fonction des approbations réglementaires et conditions de clôture habituelles.