ChapsVision entre en négociations exclusives pour l’acquisition de Deveryware

septembre 2022 par Marc Jacob

ChapsVision, au travers de sa division cyber Flandrin Technologies, expert souverain des solutions d’investigation et de cyber intelligence, annonce ce jour être entré en négociations exclusives dans l’intention d’acquérir 100% de Deveryware, spécialiste des technologies d’investigation et services pour la sécurité globale.

L’intégration de Deveryware au sein de Flandrin Technologies donnera naissance à un important fournisseur de logiciels souverains pour les clients régaliens et permettra à ChapsVision de renforcer sa position d’éditeur incontournable de solutions Big Data d’investigation, avec un chiffre d’affaires groupe de plus de 100 M€ pour l’année 2022.

Cette opération est financée avec l’aide de Bpifrance, Tikehau Ace Capital et Tikehau Capital à travers une levée de fonds de plus de 100 millions d’euros. Ce partenariat avec des acteurs financiers de premier plan permettra d’accélérer le développement du groupe en Europe grâce à une stratégie soutenue de croissance externe et organique.

Les solutions de Deveryware, dans les domaines de la géolocalisation, de l’analyse forensique, du traitement du langage et de la gestion de crise viendront enrichir la plateforme de traitement massif de données hétérogènes Argonos développée en interne par ChapsVision. Ensemble avec les offres OSINT de Flandrin IT (Ex Bertin IT) et d’interceptions légales d’Elektron, elles contribueront à bâtir une plateforme unique sur le marché français et européen.

Cette opération significative marque une nouvelle étape dans la croissance du groupe Chapsvision et portera sa nouvelle dimension à plus de 500 collaborateurs et 100 M€ de CA pour l’année 2022.

ChapsVision annonce en effet avoir levé plus de 100 millions d’euros auprès de ses trois partenaires financiers. Ce tour de table va contribuer à accélérer l’expansion du groupe, notamment à l’international.

« Bpifrance est ravi d’entrer au capital de Chapsvision à l’occasion de son rapprochement avec Deveryware. Cette opération marque une étape clé dans le projet mené par Olivier Dellenbach, entrepreneur d’exception, de constituer un leader européen souverain du traitement et de l’analyse de données pour les clients privés et publics les plus exigeants. » déclare Samuel Waddell Directeur d’Investissement chez Bpifrance.

« ChapsVision a démontré sa position de référence dans le domaine du numérique de confiance et sa capacité à intégrer avec succès de nouvelles solutions à une offre déjà très complète. A travers notre fonds cybersécurité, nous entendons accompagner la prochaine étape de ChapsVision et lui permettre de construire un acteur européen stratégique dans le traitement souverain de la donnée. » explique Quentin Besnard, Executive Director chez Tikehau Ace Capital.

« Nous sommes très confiants dans la capacité de ChapsVision de devenir un leader du secteur. Ils disposent d’atouts indéniables à commencer par une équipe de management de qualité, qui a su faire croitre l’entreprise et convaincre les plus grands acteurs de leur confier la sécurité de leurs projets. Cette étape sera structurante et nous sommes heureux d’y prendre part. » précise Cécile Mayer-Lévi, directrice de la dette privée, Tikehau Capital.

La clôture de la transaction est prévue dans les prochaines semaines et, comme il est d’usage, reste soumise à l’approbation des autorités réglementaires compétentes.

A la clôture de la transaction, Jacques Salognon et toutes les équipes Deveryware rejoindront la division Flandrin Technologies de ChapsVision.

Créée en 2019, ChapsVision permet aux secteurs B2B et B2G à forte empreinte Data de réussir leur transformation digitale grâce à un portefeuille très complémentaire de solutions métier totalement intégrées autour de sa plateforme de traitement massif de données hétérogènes Argonos. ChapsVision rassemble dans sa division Entreprise les activités de Coheris, Octipas, NP6. Cette division compte plus de 450 clients dans la finance, le retail, les services de l’état. L’activité cyber du groupe a été rassemblée au sein de la division Flandrin Technologies, devenue un acteur de référence de la cyber intelligence, offrant une solution souveraine dédiée aux marchés de la défense, du renseignement et de la sécurité. Flandrin Technologies, fédère autour de sa plateforme Argonos une large palette de capacités issues des activités de Flandrin IT (ex. Bertin IT), de Vecsys et d’Elektron. Ses solutions sont susceptibles d’intéresser les organisations étatiques ainsi que les grandes entreprises. Flandrin Technologies dénombre plus de 150 clients dans la Défense, l’Énergie, les Télécom, les Transports, les Ministères et adresse également les domaines du média monitoring, de la compliance bancaire et de l’intelligence client.

A travers des investissements R&D très importants complétés par une stratégie soutenue d’acquisitions et de développement à l’international, ChapsVision souhaite constituer rapidement un groupe cohérent, important, capable de devenir le partenaire stratégique privilégié de ses Clients. Avec l’acquisition de Deveryware, le groupe comptera plus de 500 collaborateurs, plus de 600 clients grands comptes, et réalisera un CA de plus de 100M€ en 2022.

Créé en 2003, Deveryware est leader des technologies d’investigation et des services pour la sécurité globale, engagé à servir la sécurité des Etats, des entreprises et des populations par des technologies numériques innovantes et des solutions à haute valeur ajoutée. Les solutions du groupe permettent d’accélérer les enquêtes, analyser les preuves, sécuriser face aux risques et gérer les crises. Fort de ses 160 collaborateurs, le groupe est présent en Europe, Afrique, Amérique du Nord et du Sud. Il accorde une importance significative à la Recherche & Développement avec 10% de son CA investit. La société Deveryware, prestataire référencé de cybermalveillance.gouv.fr, est certifiée en 2022, ISO 27001 (système de management de la sécurité de l’information) après un déploiement depuis 10 ans d’une démarche Qualité-Environnement (ISO 9001 et ISO 14001). Le groupe est classé dans le Top 250 des éditeurs de logiciels français, le FW500, le Truffle 100 et le palmarès des 500 champions de la croissance. Plus d’information sur : https://deveryware.com/

A propos de Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

À propos de Tikehau Ace Capital

Tikehau Ace Capital est une société de capital-investissement spécialisée dans les secteurs industriels et technologiques, avec 1,3 milliard d’euros d’actifs sous gestion. Fondé en 2000, Tikehau Ace Capital investit avec une approche verticale, au sein des industries et technologies stratégiques (aérospatiale, défense, cybersécurité, etc.). Tikehau Ace Capital a construit son modèle sur des partenariats avec de grands groupes investisseurs dans ses fonds (notamment Airbus, Safran, Dassault Aviation, Thales, EDF, Naval Group, Sopra Steria). Expert de ces secteurs et doté d’une forte culture entrepreneuriale et industrielle, Tikehau Ace Capital accompagne le développement de ses participations dans la durée avec une stratégie différenciée. Tikehau Ace est présent à Paris, Toulouse, Madrid, et bénéficie de la présence mondiale de Tikehau Capital.

A propos de Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 36,8 milliards d’euros d’actifs (au 30 juin 2022). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales. Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité. Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur-mesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (3,1 milliards d’euros au 30 juin 2022), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies. Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 725 collaborateurs (au 30 juin 2022) répartis dans ses 13 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP).