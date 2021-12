Changement du système de surveillance réseau : que prendre en compte ?

décembre 2021 par Anthony Cross, Regional Director France de Progress

En effet, en raison des dernières évolutions contextuelles, les équipes informatiques doivent être en mesure de prendre en charge une base d’utilisateurs plus disparate qui sollicite davantage le réseau et s’appuie sur encore plus d’applications. La capacité à comprendre l’état du réseau en temps réel et à résoudre de manière proactive les problèmes avant qu’ils n’affectent les utilisateurs finaux est primordiale. Pour les responsables informatiques, la surveillance du réseau est un enjeu majeur. Cependant, il y a de nouveaux éléments à considérer en ce qui concerne les changements systèmes.

Tout d’abord, les outils technologiques d’une entreprise doivent impacter le plus simplement possible les résultats. Une fois les outils mis en œuvre et les abonnements en cours d’exécution, il peut être facile d’oublier la maintenance et l’évaluation du coût d’un outil donné. En effet, les augmentations et les fluctuations des coûts peuvent prendre plusieurs formes. Pour les équipes informatiques et les administrateurs de surveillance de réseau en particulier, les principales raisons sont généralement un temps d’exécution inutile et des processus de flux de travail inefficaces.

Les bonnes solutions de surveillance réseau permettent ainsi aux entreprises d’anticiper la fin de vie des applications (EOL) et les temps d’exécution inutiles. Cela engendre des économies sur un large éventail d’applications que l’entreprise utilise dans son ensemble.

De plus, pour les administrateurs informatiques, les solutions de surveillance modernes augmentent la productivité et l’efficacité via des flux de travail plus rationalisés. Lorsqu’ils envisagent un nouveau système de surveillance de réseau, les responsables informatiques doivent envisager des licences et des solutions basées sur les appareils qui offrent un accès et une visibilité faciles et en temps réel. Notamment en matière d’utilisation des applications, de mises à jour et d’échéances EOL. En ce qui concerne les enjeux : la facilité d’utilisation, les capacités d’automatisation et d’intégration et les rapports en temps réel sont essentiels pour garantir un flux de travail plus rationalisé et efficace. Et également pour faire en sorte que l’équipe soit alignée avec les autres départements.

Dans l’environnement distant actuel, la facilité d’utilisation de la surveillance du réseau en elle-même va bien au-delà du suivi de l’exécution des applications et de la gestion de leur fin de vie. En ce qui concerne l’optimisation de l’efficacité de l’équipe de surveillance réseau, la personnalisation de la visualisation de la plate-forme et les capacités de création de rapports interactifs sont des avantages lors de la configuration d’un nouveau système. Cependant, il existe une expansion globale du rôle de la surveillance réseau pour englober l’ensemble de l’expérience numérique.

Il ne suffit plus de savoir si l’infrastructure ou l’application est en marche ou en panne : les équipes informatiques doivent être en mesure de suivre l’expérience de ceux qui utilisent cette infrastructure. Le monde entièrement distant d’aujourd’hui nécessite désormais la capacité de suivre en profondeur l’expérience de l’utilisateur final, y compris le décalage du site et les temps de chargement lents, par exemple. Être capable de surveiller le réseau et la façon dont les utilisateurs vivent ce réseau seront des exigences pour les solutions de surveillance réseau dans un avenir très proche.

Qu’une entreprise change de système de surveillance réseau en réponse à un événement ou qu’elle effectue simplement une mise à niveau, cela peut souvent ressembler à une transition fulgurante pour les équipes informatiques. Le changement n’est jamais facile. Il faut donc mettre en place des politiques de gestion du changement. Les équipes doivent s’assurer que tout fonctionne correctement dans un contexte de travail distant. Les responsables informatiques se retrouveront confrontés à des questions telles que « à quelle vitesse pouvons-nous effectuer cette transition ? » et « le nouveau système fait-il tout ce dont nous avons besoin ? »

Pour rationaliser le processus et soulager le stress des équipes, le moment est venu pour les responsables informatiques de s’appuyer sur les meilleures pratiques en matière de leadership et de discuter avec leurs équipes sur la manière de tirer le meilleur parti du nouveau système. Pour se faire, la communication et la transparence sont actuellement au premier plan pour les entreprises, dans tous les secteurs et tous les départements.

Il est important d’impliquer toute l’équipe dans les conversations sur les nouvelles fonctionnalités, sur ce qui n’est plus disponible et sur la façon de tirer parti du nouveau système. Pour les membres de l’équipe, il est important de se renseigner sur les nouvelles fonctionnalités qui seront implémentées et sur la manière dont la solution intègre et amplifie les autres outils dont ils ont besoin pour garantir l’utilisation du nouvel outil à son plein potentiel.

Alors que les responsables informatiques se préparent à déplacer des serveurs, des applications et d’autres outils de workflow vers un nouveau système, il est impératif de prendre du recul pour garantir une agilité et une résilience optimales à l’avenir.