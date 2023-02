Chainalysis dévoile son Crypto Crime Report 2023

février 2023 par Chainalysis

Chainalysis publie son Crypto Crime Report 2023 qui explore les tendances en matière de crypto criminalité et analyse l’activité illicite au sein d’un marché qui vient de connaître une année mouvementée. Le rapport comprend deux nouvelles sections dont une étude approfondie des escroqueries (ou “scams”) et des systèmes de pompage et de dumping (ou “pump and dump schemes”) dans lesquels on observe une augmentation soudaine du prix de l’actif menant à des gains importants pour leurs créateurs puis une forte baisse liée à la vente massive des actifs qui fait perdre de l’argent aux nouveaux investisseurs attirés par cette fausse croissance.

Voici quelques points clés des sections sur les escroqueries et les systèmes de pompage et de vidage :

• Les recettes des escroqueries sur le marché des cryptomonnaies ont considérablement diminué entre 2021 et 2022, passant de 10,9 milliards de dollars de gains pour les arnaqueurs à 5,9 milliards.

• Les dix principales escroqueries de 2022 sont toutes des escroqueries à l’investissement, la plus importante étant Hyperverse, qui a généré près de 1,3 milliard de dollars de revenus.

• Les escroqueries sentimentales, aussi appelées “prisonnières espagnoles”, et qui consistent à entretenir une fausse relation amoureuse sur internet, ont fait perdre à leurs victimes près de 16 000 dollars en moyenne.

• 24 % des 40 521 jetons lancés en 2022, soit 9 902, ont vu leur prix baisser au cours de la première semaine, ce qui indique une possible activité de pompage et de dumping.

• Le créateur de jetons de pompage et de dumping le plus prolifique identifié par Chainalysis a lancé 264 jetons au cours de l’année dernière.