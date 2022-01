Chainalysis - Les cybercriminels ont blanchi 8,6 milliards de dollars de cryptomonnaies en 2021

janvier 2022 par Chainalysis

Voici des points-clés issus de l’étude :

• Les cybercriminels ont blanchi pour 8,6 milliards de dollars de cryptomonnaies en 2021, un montant calculé sur la base de la quantité de cryptomonnaies envoyées depuis des adresses illicites vers des adresses hébergées par des services.

• Les cybercriminels ont blanchi pour plus de 33 milliards de dollars de cryptomonnaies depuis 2017, avec une majeure partie du total se déplaçant progressivement vers les échanges centralisés.

• Les différentes stratégies de blanchiment entre les deux formes de criminalité basée sur les cryptomonnaies les plus lucratives en 2021 : les vols et les arnaques.

o Les adresses liées à des vols de cryptomonnaies ont envoyé un peu moins de la moitié de leurs fonds volés sur des plateformes deFi - soit plus de 750 millions de dollars de cryptomonnaies.

o Les pirates informatiques affiliés à la Corée du Nord, responsables de 400 millions de dollars de piratages de cryptomonnaies l’année dernière, ont utilisé les protocoles DeFi pour le blanchiment d’argent. Les escrocs, quant à eux, envoient la majorité de leurs fonds à des adresses d’échanges centralisés.