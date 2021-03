Ces 5 points sont essentiels pour un certificat de vaccination Covid-19

mars 2021 par Veridos

La pandémie actuelle a mis en lumière le besoin d’un certificat de vaccination contre la Covid-19 permettant d’effectuer des activités quotidiennes telles que rendre visite aux résidents d’EHPAD ou assister à des concerts, voire voyager à l’étranger, sans risquer de propager davantage le virus. Par conséquent, il est nécessaire de disposer d’une solution universellement applicable qui prenne en compte les processus (d’identification) déjà existants de chaque scénario et les relie de manière sûre et efficace. Les émetteurs, les citoyens et les personnes en charge de la vérification doivent par ailleurs faire confiance à la solution et la trouver facile à utiliser. Ce n’est qu’à cette condition qu’un tel certificat pourra être adopté de manière généralisée. Veridos recense ici les cinq points clés pour y parvenir :

1. Limitation des données au strict minimum : Un certificat de vaccination sécurisé doit réduire au minimum les données personnelles affichées et utiliser uniquement les informations biographiques définies par les directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la Commission européenne. Les émetteurs doivent veiller à ce que les certificats soient comparables au niveau international sans stocker d’informations inutiles.

2. Proposition de formats inclusifs : Les certificats de vaccination doivent être accessibles à tous les citoyens, quel que soit leur accès à la technologie, ce qui signifie que les citoyens doivent avoir la possibilité d’obtenir un certificat au format numérique ou papier.

3. Vérification à distance : Un processus de vérification à distance, sécurisé et sans contact, est tout aussi essentiel. Grâce à l’utilisation des smartphones ou des tablettes comme dispositifs de vérification, les certificats peuvent être vérifiés à une distance sûre en utilisant une technologie déjà largement disponible.

4. Utilisation des infrastructures à clé publique (ICP) existantes : Afin de rationaliser le déploiement et de maintenir les normes de sécurité, les gouvernements doivent absolument envisager d’utiliser les ICP existantes pour la création des certificats afin de rendre l’interopérabilité internationale rapide et facile à mettre en œuvre.

5. Mise en place d’une solution standardisée à l’échelle nationale : Que ce soit dans les centres de vaccination et de dépistage ou dans les cabinets médicaux, il faut veiller à éviter toute charge administrative supplémentaire pour les soignants. Bien que les systèmes informatiques puissent varier d’un site de certification à l’autre, l’intégration d’une solution unique permettra d’instaurer une cohérence et une efficacité à tous les niveaux.

« Avec la disponibilité croissante des vaccins contre la Covid-19, l’introduction d’un certificat de vaccination est une étape essentielle dans le retour à une vie normale », déclare Marc-Julian Siewert, Directeur des opérations chez Veridos. « Afin de permettre une mise en œuvre rapide, les normes et infrastructures internationales existantes devraient être utilisées. Une plateforme inclusive et sécurisée telle que la solution VeriGO® TrueSeal est le moyen idéal pour garantir l’adoption généralisée d’un certificat reconnu au niveau international. »