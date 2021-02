Certigna nomme le Responsable commercial de son offre Cloud de Confiance

février 2021 par Marc Jacob

Dans ce contexte, il occupe un rôle central dans le lancement de Certigna Cloud qui vient compléter la gamme de services numériques de la société (SSL, signature électronique, horodatage qualifié, etc) en proposant une offre d’hébergement et d’infogérance souveraine et de confiance. Rattaché à la direction commerciale de Certigna, Il a en charge la mise en œuvre de la stratégie, la commercialisation de l’offre en direct auprès des clients , mais aussi de tisser des alliances pour constituer un réseau de partenaires prescripteurs et de revendeurs.

Pour mener à bien sa mission, il pourra s’appuyer sur une forte expérience professionnelle dans la commercialisation de produits et services à très forte valeur ajoutée auprès des PME, ETI et grands comptes. Avant de rejoindre Certigna, il a occupé différents différentes fonctions commerciales chez Ma Santé facile-Swiss Life, ClubDeal (groupe Le Parisien / Aujourd’hui en France), 1913 SAS (groupe Bouygues Telecom) ou encore dernièrement SFR où il était Ingénieur commercial.