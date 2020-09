Certigna fait évoluer la politique de validité de ses certificats SSL

septembre 2020 par Marc Jacob

Concrètement, la majorité des grands acteurs de la tech mondiale ont annoncé qu’à compter de septembre 2020, ils souhaitaient réduire la validité des certificats SSL à un an contre deux ans jusqu’à présent afin d’assurer une plus grande sécurité aux utilisateurs. Cette disposition ne concernera que les certificats émis à partir de septembre 2020 (les certificats émis avant cette date pour deux ans seront pour leur part toujours valables jusqu’à leur expiration).

Dans ce contexte qui va profondément faire évoluer les usages et standards existants en matière de délivrance de certificats, Certigna a adapté ses procédures Ainsi, une nouvelle organisation technique, support et commerciale a d’ores et déjà été définie pour permettre aux clients de commander et mettre en œuvre leurs certificats selon les nouvelles directives.