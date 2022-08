Cellebrite crée un flux automatisé entre les fonctions de collecte et celles d’analyse des données d’enquête

août 2022 par Marc Jacob

Cellebrite DI Ltd. annonce le lancement d’un système automatisé et sécurisé qui permet aux parties prenantes de l’analyse d’investigation de recueillir, d’examiner et d’analyser les données dans un flux de travail intégré.

En fournissant un processus sécurisé et sans heurts, Cellebrite décompose les silos et accélère l’analyse des preuves. Le processus simplifié fournit des données enrichies aux examinateurs, analystes et procureurs afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs rôles respectifs.

Grâce à un workflow plus efficace, Cellebrite élimine les points problématiques en permettant aux agences de transmettre rapidement des données à l’équipe d’analyse avec un stockage et un décodage sécurisés, fournissant un ensemble de données d’investigation plus riche.

Cellebrite améliore ainsi évolutivité, fiabilité et traçabilité par rapport aux méthodes précédentes.