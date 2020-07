Cegedim e-business intègre les solutions ARIADNEXT dans ses parcours de signature

juillet 2020 par Marc Jacob

Une signature de niveau avancé pour l’offre SY by Cegedim, de Cegedim e-business Avec sa solution de signature électronique SY GN, Cegedim e-business permet de signer tous types de documents et de digitaliser tous processus associés à un workflow de validation documentaire, en collectant les signatures, en archivant les preuves dans un coffre-fort électronique et en partageant les documents via un module de GED. En intégrant les solutions de vérification d’ARIADNEXT, SY GN offre un niveau d’authentification élevé, qui repose sur la vérification en ligne d’une pièce d’identité.

« La disponibilité du service de vérification en ligne de pièces d’identité dans plus de 190 pays nous permet d’accompagner nos clients multinationaux à travers le monde.

Grâce à ARIADNEXT, nos services de dématérialisation et de signature électronique bénéficient d’un mode d’authentification forte dans le monde entier. » Jean-Marie Simon, Directeur de SY GN.

Une ouverture vers de nouvelles zones géographiques et de nouveaux clients

ARIADNEXT, l’entreprise rennaise déjà présente dans de nombreux pays européens (Allemagne, Roumanie, Pologne, Espagne…), se félicite de ce nouveau partenariat qui lui permet de s’ouvrir à un nouveau secteur en Europe, et de fidéliser de nouveaux clients.

« ARIADNEXT consolide sa position de leader européen dans le domaine de la vérification d’identité en bâtissant des partenariats stratégiques avec les acteurs de la signature électronique. Avec Cegedim, nous nous ouvrons les portes du secteur de la santé en Europe » complète Guillaume Despagne, Président d’ARIADNEXT.