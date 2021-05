Cecurity.com publie les API publiques de sa plateforme SaaS de dématérialisation et d’archivage des documents d’entreprise

mai 2021 par Marc Jacob

Cecurity.com met à disposition de ses partenaires éditeurs et intégrateurs un système d’API (Application Programming Interface) leur permettant d’offrir une expérience utilisateur sans rupture.

Qu’est-ce qu’une API ?

Une API (Application Programming Interface) est une connexion entre différents systèmes permettant d’échanger des données ou des services. Cela permet de faciliter l’accès aux services d’une application grâce à un ensemble de fonctions. Il s’agit aujourd’hui d’une norme de communication qui remplace progressivement les autres protocoles d’échange de fichiers et de données tels que les imports/exports de fichiers via (S)FTP.

Quels sont les bénéfices pour les éditeurs et intégrateur de logiciel ?

La plateforme SaaS Cecurity.com regroupe à ce jour deux offres métiers, ePaie pour la dématérialisation des bulletins de paie et eFacture pour la dématérialisation des factures. La mise à disposition des API de la plateforme SaaS Cecurity.com permet aux partenaires éditeurs et intégrateurs de s’interfacer directement avec la solution pour faciliter l’automatisation et intégrer simplement les fonctionnalités de la plateforme dans leur propre service ou application.

Grâce aux 59 premières fonctions composant le système d’API, les partenaires de Cecurity.com sont désormais en mesure de proposer à leurs clients une expérience utilisateur unifiée leur permettant d’accéder aux fonctionnalités offertes par la plateforme SaaS sans avoir à changer leurs habitudes.

Cecurity.com confirme au travers de ce système d’API publiques sa position de leader en tant qu’éditeur de logiciels et de solutions en mode SaaS pour préserver la confiance numérique.