Cécil Bove rejoint Snowflake France au poste de Regional Sales Engineering Manager pour les comptes Enterprise

janvier 2021 par Marc Jacob

En tant que Regional Sales Engineering Manager pour les comptes Enterprise, Cécil Bove a pour mission de développer et de piloter l’équipe d’ingénieurs avant-vente qui accompagne au quotidien les clients de Snowflake dans la découverte et l’utilisation de sa cloud data platform. Il rapporte directement à Alex D’Anna, VP EMEA Sales Engineering.

Âgé de 35 ans, Cécil Bove a une douzaine d’années de carrière dans le métier du conseil et de l’intégration. Avant de rejoindre Snowflake, il a évolué au sein de plusieurs fournisseurs de solutions IT. Il a notamment passé les deux dernières années chez Nutanix, un leader du cloud hybride et du multicloud. Auparavant, il était responsable des solutions Cloud, Mobilité et Virtualisation chez Anetys où il a notamment participé activement au développement du partenariat entre Citrix et Nutanix.

Cécil Bove a commencé sa carrière chez HP, en 2008, en tant que consultant datacenter, avant de rejoindre quelques années plus tard Exakis pour s’occuper du développement de l’agence d’Aix-en-Provence, à la tête d’une équipe de consultant et d’avant vente. Cécil Bove a été diplômé en 2008 de l’Epita en Système d’Information et Génie Logiciel.