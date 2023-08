Cato Networks nommé "leader" dans le rapport Zero Trust Edge de Forrester Wave

août 2023 par Marc Jacob

Cato Networks annonce avoir été nommé " Leader " dans le rapport "The Forrester Wave : Zero Trust Edge Solutions Q3 2023". L’examen complet du rapport sur les solutions Zero Trust Edge, terme utilisé par le Cabinet Forrester pour désigner le SASE, a attribué à Cato les notes les plus élevées possibles dans les sous-catégories s’alignant sur les trois domaines recommandés : la gestion unifiée et centralisée du cloud, un backbone résilient avec des contrôles, et un Zero Trust Network Access pour l’accès à distance.

"Cato Networks est l’exemple type de Zero Trust Edge et de SASE", note le rapport. "Fondé par Shlomo Kramer, de Check Point Software Technologies et d’Imperva, Cato Networks a démarré avec un solide pedigree en matière de sécurité et a construit une plateforme mondiale de PoP distribués à partir de laquelle il a fourni la sécurité "as-a-service". Cato a une stratégie solide associée à une solution de réseau et de sécurité unifiée et a fait preuve d’une réelle innovation en matière de sécurité au sein de sa plateforme d’architecture single pass.

Le Zero Trust Edge fait converger les réseaux et la sécurité en un service unifié

Le rapport Forrester a révélé que les clients ayant adopté le produit dès le début étaient satisfaits avec Cato SASE Cloud. "Les multinationales, les sociétés financières et les entreprises qui cherchent à consolider les fonctions de sécurité et à remplacer leur MPLS trouveront en Cato un choix convaincant", selon le rapport. "Cato dispose d’une stratégie solide associée à une solution de réseau et de sécurité véritablement unifiée et a fait preuve d’une réelle innovation en matière de sécurité au sein de sa plateforme d’architecture single pass," explique Forrester.

Les architectures de Zero Trust Edge fusionnent et fournissent des fonctions de réseau et de sécurité "as-a-service". Forrester recommande aux clients de rechercher des fournisseurs de solutions Zero Trust Edge qui répondent à des critères spécifiques. Le Cloud SASE de Cato s’est distingué dans les principaux critères de Zero Trust Edge et a obtenu le score le plus élevé possible dans les sous-critères suivants :

– Disposition d’une gestion unifiée et centralisée dans le cloud

Dans son dernier rapport Forrester Wave, le cabinet Forrester a souligné que Cato Networks offrait une gestion centralisée du réseau et de la sécurité. "Un portail fourni par le cloud avec une interface propre et intuitive gère toutes les capacités de mise en réseau et de sécurité. Le plan de gestion et de datalake sont unifiés," selon la description des critères. "La solution n’est pas seulement gérée de manière centralisée, elle offre également une interface utilisateur de qualité supérieure. Les flux de travail communs sont faciles d’accès et rationalisés ; ils guident l’utilisateur pour qu’il adopte la bonne politique", selon la description des critères

– Construction d’une structure résiliente avec des contrôles sophistiqués

Forrester a souligné la portée et la fonction du réseau de Cato. "Le fournisseur possède 80 sites ou plus qui hébergent les services Zero Trust Edge. Les sites PoP se trouvent dans des installations de colocation, ce qui permet à la solution de choisir les meilleurs chemins réseaux à travers le backbone", selon la description des critères. De plus, le rapport Wave a salué Cato Networks pour sa meilleure sélection des chemins réseaux et ses meilleures performances sur l’ensemble de la structure.

– Utilisation de l’accès au réseau de Zero Trust pour l’accès à distance, en remplacement des VPN

En ce qui concerne l’utilisation de Zero Trust Network Access pour l’accès à distance, Forrester a constaté que Cato était à la hauteur : "L’agent du fournisseur authentifie et autorise l’utilisateur et fournit de multiples fonctions avancées telles que le Zero Trust Network Access universel, l’interception de tous les ports et protocoles, l’accélération TCP, la découverte d’applications, la microsegmentation ou la quarantaine automatique", selon la description des critères.

Finalement selon la description des critères du rapport : "La solution contrôle le trafic sur les liens de sa structure réseau et peut acheminer le trafic sur les meilleurs chemins. Le fournisseur dispose d’ingénieurs spécialisés dans la fiabilité des sites qui évaluent en permanence la structure réseau."