Cato Networks nommé Challenger dans le MQ de Gartner dédié au SASE unifié

août 2023 par Marc Jacob

À noter que, selon le dernier rapport Gartner Peer Insights, la plateforme Cato SASE Cloud est appréciée par les leaders de l’informatique et a obtenu une note globale de 4,7 sur 5 pour la catégorie SASE Unifié à partir de 77 avis vérifiés au 21 août 2023. Il s’agit de la note la plus élevée de toutes les plateformes SASE unifiée. Cette note est également basée sur l’obtention de 10 fois plus d’avis que tout autre fournisseur sur ce marché.

"Cato est plus simple à déployer et à utiliser que les solutions concurrentes. Nous avons commencé à l’appeler "l’Apple" des réseaux", déclare Tal Arad, vice-président de la sécurité mondiale et de la technologie chez Carlsberg. Cato Networks a été choisie par le brasseur Carlsberg pour un déploiement SASE mondial, couvrant plus de 200 sites et 25 000 utilisateurs distants. Le brasseur mondial Carlsberg rejoint Häfele, Vitesco, O-I Glass et d’autres multinationales qui ont adopté le Cato SASE Cloud.

Cato s’est concentré sur le développement d’une plateforme SASE qui permet à l’informatique de s’adapter aux usages et à la croissance de l’entreprise. C’est cet objectif qui a conduit Cato à concrétiser sa vision de l’approche SASE : faire converger les capacités dont les entreprises ont besoin, de manière à ce qu’elles puissent être utilisées par toutes les organisations, partout dans le monde, quelles que soient leur taille, leurs ressources ou leurs compétences. L’expérience Cato est cet engagement à introduire en toute simplicité les capacités de sécurité et de réseau les plus sophistiquées demandées par les entreprises.

Cato a vu récemment sa reconnaissance en tant que "tête d’affiche" du SASE et "Leader " par Forrester Research dans le rapport Forrester Wave : Zero Trust Edge Solutions, Q3 2023, nom donné par Forrester à l’approche SASE.