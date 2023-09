Cato Networks lève 238 millions de dollars de fonds propres portant sa valeur à plus de 3 milliards de dollars

Cato Network a 238 millions de dollars en capitaux propres, portant le financement total à 773 millions de dollars. Cato utilisera les nouveaux fonds pour développer son organisation dans trois domaines clés : transmettre la vision de Cato et le succès de ses clients à un public plus large, étendre l’écosystème de partenaires offrant des services gérés Cato SASE, et développer l’équipe d’ingénierie et de produits.

Cette dernière levée de fonds a été menée par LightSpeed Venture Partners avec la participation d’Adams Street Partners, Softbank Vision Fund 2, Sixty Degree Capital et Singtel Innov8. L’évaluation de cette levée de fonds souligne la confiance des investisseurs dans le leadership de l’entreprise sur le marché à croissance rapide des plateformes SASE unifiée.

À l’issue de cette levée de fonds, Ravi Mhatre, fondateur et directeur général de LightSpeed Venture Partners, rejoindra le conseil d’administration de Cato. "Lightspeed a fait ses preuves en soutenant des entreprises innovantes qui ont réussi à changer le paysage et à transformer d’énormes marchés traditionnels", déclare M. Mhatre. "Je suis ravi de rejoindre le conseil d’administration de Cato pour aider à guider l’entreprise vers sa prochaine phase de croissance, alors qu’elle continue d’élargir son offre de produits et de développer ses ventes, son marketing et son image de marque à l’échelle mondiale."

L’année dernière en 2022, l’entreprise a franchi la barre des 100 millions de dollars d’ARR, avec une croissance des revenus de plus de 60 % d’une année sur l’autre. Le taux de rétention en dollars bruts de Cato, supérieur à 95 %, témoigne des améliorations en matière de sécurité, d’agilité et de performance dont bénéficient nos clients.

Fondée en 2015 par des vétérans du secteur, Shlomo Kramer, cofondateur de Check Point Software et Imperva, et Gur Shatz, cofondateur d’Incapsula, Cato a été conçue pour offrir des capacités de sécurité et de réseau d’entreprise par le biais d’un service cloud convergent. Cette vision a inspiré la création de la catégorie SASE quatre ans plus tard.