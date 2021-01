Catalyst, le programme partenaire de Gigamon

janvier 2021 par Marc Jacob

Gigamon annonce la mise à jour de son programme partenaire Catalyst en proposant des solutions à ROI important afin de soutenir les initiatives de transformation de ses partenaires. L’engagement des clients, la génération de la demande et les programmes de financement ont permis d’accompagner au mieux l’écosystème de partenaires de Gigamon en cette période inédite. La liste de partenaires sécurité, cloud et IoT s’est également élargie avec Armis, AWS, FireEye, Fortinet, Oracle et Ordr.

L’approche channel-first de Gigamon est conduite par Larissa Crandall, récemment nommée Vice President of Worldwide Channels and Alliances. Elle a également été mise en avant dans le classement 2020 des responsables channel par le magazine américain CRN® tout comme Paul Hooper, le CEO de Gigamon, dans le Top 100 des dirigeants.

Parmi les nouvelles annonces du programme partenaire :

• La reconnaissance de 5 étoiles par le magazine CRN® dans son guide 2020 des programmes partenaires

• Mise en œuvre d’un programme de formation de pointe utilisé par plus des deux tiers des partenaires, qui a multiplié par quatre le nombre de certifications

• Extension de l’accord de distribution avec Ingram Micro Inc.

• Développement de solutions à forte valeur ajoutée avec des partenaires technologiques de premier plan tels que Zscaler (cloud), Cisco (sécurité) et Nokia (5G)

Le programme channel de Gigamon, étendu à plus de 2 800 partenaires dans le monde, est l’élément clé de la stratégie pour tirer pleinement parti de l’écosystème des éditeurs de logiciels indépendants et des revendeurs (ISV) de Gigamon afin d’accélérer la création de la demande et d’étendre sa portée à l’ensemble de la clientèle mondiale. Le programme comporte également un système de prime pour les partenaires les plus performants, ce qui augmente ainsi le niveau de rémunération des partenaires de distribution de Gigamon.