Catalina monte en puissance sur l’analytique et le Machine Learning grâce à Snowflake

novembre 2021 par Marc Jacob

Catalina a choisi Snowflake pour sa simplicité d’administration, l’extensibilité quasi-instantanée du volume et des performances, l’autonomie des analystes et la maîtrise de la gestion des coûts. Avec Snowflake, la nouvelle infrastructure data de Catalina a gagné en simplicité et les équipes d’analystes disposent désormais de la puissance dont elles ont besoin. Une puissance qui s’adapte en quelques clics à leur demande et qu’ils gèrent en toute autonomie.

« Snowflake propose une offre claire et intégrée là où d’autres multiplient les outils pour arriver à la même richesse fonctionnelle », souligne Mathieu Sangis, directeur analytics et BI Europe chez Catalina France. « Avec la séparation de l’informatique et du stockage, Snowflake permet une meilleure gestion des coûts et les ressources peuvent être provisionnées en fonction d’une demande ou du degré d’urgence du moment. La tarification basée sur l’utilisation des données offre une grande transparence, ce qui permet d’avoir à l’avance une idée précise du coût d’exécution des tâches. »

En s’appuyant sur l’expertise de Snowflake, Catalina veut développer les performances et l’autonomie de son infrastructure data, décomposée entre ses différents sites dans le respect des réglementations en place. L’entreprise veut éviter les engorgements et baisses de performances liées à la segmentation de son infrastructure. Snowflake permettra ainsi à Catalina d’avoir de meilleures performances, et de supporter des utilisateurs simultanés. En France, l’investissement dans les capacités de Machine Learning de Snowflake devrait renforcer l’agilité de la filiale pour répondre aux demandes des clients et aux besoins de gestion de projets.

« Pour éviter les investissements en serveurs et les pertes de temps en installation, nous avions dès le départ opté pour une solution cloud afin de pouvoir monter en puissance ponctuellement, selon les besoins du moment », explique Mathieu Sangis « Nous avons étudié d’autres options, mais Snowflake s’est imposé naturellement pour de multiples raisons. C’est une plateforme simple à utiliser qui nous permet d’avoir entre autres une scalabilité quasi-instantanée du volume et des performances ».

Déployée avec ingéniosité, la solution Snowflake a permis d’extraire les données de la base Europe pour les copier sans toucher à l’existant. Catalina s’est également doté de nouveaux outils pour exploiter ses données : PowerBI directement interfacé à Snowflake pour une restitution visuelle des indicateurs. L’ensemble est connecté à l’annuaire d’entreprise, ce qui évite à la société une double gestion des droits d’accès aux données. Pionnière dans la valorisation de la connaissance client, Catalina compte aujourd’hui plus de 1 400 personnes aux États-Unis, au Japon et en Europe, dont 250 en France.

À propos de Catalina

Créé en 1994, Catalina est un acteur référent du Data Driven Marketing. En se basant sur l’observation du comportement d’achat en grande distribution, Catalina déploie pour ses clients distributeurs (Carrefour, Intermarché, Monoprix, Système U) et industriels (Nestlé, Le Petit Marseillais, Lu, Pampers…) des stratégies de recrutement et de fidélisation autour d’un levier : le coupon de réduction. Grâce à sa connaissance shopper, Catalina est capable de cibler le bon shopper avec le bon produit, la bonne réduction et ce, au bon moment. Catalina construit et diffuse des campagnes publipromotionnelles omnicanal adaptées à chaque profil pour maximiser le capital client des annonceurs. Par cette démarche, Catalina garantit la meilleure performance économique et marketing des campagnes de communication, qu’elle démontre par une mesure précise et continue de chaque action. Ce savoir-faire en Big Data et en Business Intelligence s’associe à la maîtrise d’une plateforme de communication omnicanal composée d’un réseau d’imprimantes animant 5 500 grandes surfaces et d’un réseau digital de 16 sites et applications mobiles (Coupon Network, TF1 Conso, iGraal, Quoty, etc) rassemblant une audience de 2,2 millions de shoppers à la recherche de bons plans pendant la préparation des courses. Catalina, fondée en 1983 aux États-Unis, compte plus de 1400 collaborateurs sur 3 continents, dont 350 en Europe. La filiale française regroupe 220 spécialistes, du marketing, de la communication, des statistiques et des nouvelles technologies.