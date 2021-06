Cas client Herotel : Juniper Networks et NEC soutiennent le déploiement de son projet "segment routing"

juin 2021 par Marc Jacob

Juniper Networks et NEC Corporation annoncent avoir collaboré avec Herotel, premier réseau commercial et plus grand fournisseur de services sans fil et fixes d’Afrique du Sud, pour le déploiement du « segment routing » dans le cadre d’une importante initiative de mise à niveau de son réseau.