Cartographie des Data Centers en France, à Monaco et au Luxembourg - édition 2021

mars 2021 par Marc Jacob

Fondé en 1983, APL est le premier cabinet de conseil et d’ingénierie spécialisé dans la conception et réalisation de data centers en France. A travers sa mission “Organic Design”, APL s’engage à créer des data centers en symbiose avec leur environnement, pour que la multiplication des infrastructures numériques soit compatible avec le développement durable des territoires.

APL compte 85 collaborateurs et intervient en France, en Europe et en Afrique, avec un périmètre d’intervention adapté (conseil, audit, assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, clé en main) en fonction des besoins et contraintes de nos clients.

Les principaux domaines d’intervention d’APL :

Conseil et Ingénierie Data Center : Conseil en stratégie d’hébergement, conception et réalisation de data centers en « clé en main » ou en « maîtrise d’œuvre », audit et optimisation énergétique

Conseil et Ingénierie IT : Urbanisation des salles informatiques, relocalisation de data center, migration vers le cloud, stratégie réseau et connectivité, architecture IT

Numérique Responsable : Ecoconception data centers et services numériques, certification (ISO 14001, ISO 50001…), stratégie et communication RSE, formation

Maintenance et Exploitation : Assistance à l’exploitation des infrastructures techniques des data centers, pilotage des contrats multitechniques

APL réalise plus de 450 missions par an auprès de grands groupes privés ou publics, tels qu’Air France, Bouygues Telecom, BNP Paribas, Crédit Agricole, DATA4, Econocom, Equinix, Groupama, groupe Casino, Interxion, Macif, Orange, SNCF, Vinci, de très nombreux ministères et collectivités locales. Afin de favoriser le partage d’expériences autour de ses domaines d’expertise, APL est membre du Conseil d’administration de France Datacenter, du CLUSIF, de l’ADIRA, de l’AGIT (Alliance Green IT), de l’ATEE, d’Eurocloud, du Syntec Ingénierie et du Syntec Numérique.

APL a également activement participé à l’élaboration et à la promotion du « European Code of Conduct on DC », piloté par la Commission européenne qui soutient les meilleures pratiques relatives à l’efficience énergétique des data centers et plusieurs ingénieurs sont accrédités Tier Designer et Operations Specialist par Uptime Institute.

Contact : www.apl-datacenter.com

Cap Ingelec est une société d’ingénierie qui a construit sa notoriété sur l’engagement et l’expertise de ses équipes. Nous concevons ou réhabilitons des bâtiments complexes à forte valeur ajoutée technique, avec une expérience particulière dans le domaine des Datacenters.

Aujourd’hui, nous sommes reconnus en France et à l’international, pour la qualité de nos missions en Maîtrise d’œuvre ou en réalisation Clés en main.

Présents dans 9 agences en France, et fort de nos 11 implantations en Europe et Afrique, nous privilégions une relation de proximité avec nos clients grâce aux compétences de nos 300 collaborateurs. Avec plus de 1500 projets réalisés pour des Datacenters de toute taille (de l’hyperscale au Edge), nous bénéficions d’une réputation d’excellence pour la fiabilité des infrastructures que nous avons conçues et réalisées.

Pour plus d’informations :

www.capingelec.com

contact@capingelec.com

Dalkia relève le défi de la transition énergétique et accompagne ses clients pour accélérer leur performance énergétique durable, avec des solutions adaptées. Nos métiers :

Développer les énergies renouvelables et de récupération

Faire des économies d’énergie

Innover chaque jour pour nos clients

Dans ce contexte, le Groupe Dalkia fiabilise l’exploitation des datacenters et optimise leur consommation énergétique. Nous possédons une solide expérience via notamment :

■ Une gestion de plus de 160 000m2 de datacenters en France,

■ Des connaissances des technologies de distribution électrique et de climatisation sécurisée sur plus de 87 000 installations,

■ Une expertise du sourcing d’energie depuis plus de 80 ans.

Nous disposons d’un savoir-faire dédié aux data centers pour répondre aux enjeux de nos clients :

■ Une exigence de continuité de service : à ce titre, notre activité requiert de la rigueur, de la méthodologie, une excellence opérationnelle et un engagement total. Dalkia dispose d’une efficacité opérationnelle développée grâce à une démarche industrielle des procédures. Notre excellence opérationnelle est assurée par des entrainements réguliers pour appréhender les situations critiques.

■ Des conditions de sécurité extrêmement strictes qui nécessitent la mise en place d’une organisation spécifique et adaptée en termes de confidentialité, de sécurité et de sureté (notamment vis-à-vis d’éventuelles cyber-attaques),

■ Une réactivité optimale et une relation humaine de proximité : Dalkia dispose d’une équipe nationale dédiée aux datacenters garante de l’homogénéité de nos méthodes et de nos prestations sur le territoire. Par ailleurs, 12000 techniciens en France se trouvent à proximité immédiate des sites. Notre implantation fait donc de Dalkia un acteur de proximité des datacenters avec une forte réactivité. Nos clients disposent ainsi de compétences et de supports opérationnels en national et en régions.

■ La volonté d’associer sureté de fonctionnement et efficacité énergétique : Pour répondre à ce double enjeu, Dalkia Smart Building, filiale de Dalkia, conçoit et construit des green data centers de proximité, c’est-à-dire éco-efficace et donc plus sobre en énergies. Et Dalkia fiabilise au quotidien l’exploitation des installations nécessaires au bon fonctionnement des datacenters tout en maitrisant des actions d’efficacite energetique (confinement, optimisation des cascades des groupes froids, free-cooling, récupération de chaleur, etc.) et la gestion globale de l’ensemble de l’énergie du datacenter.

Filiale du Groupe EDF, Dalkia anime une communauté d’experts au service des datacenters. Au-delà des équipe de Dalkia, cette communauté regroupe l’ensemble des entités du Groupe et notamment :

■ Dalkia Smart Building, qui conçoit et construit des green data centers de proximité, c’est-à-dire éco-efficace et donc plus sobre en énergies.

■ Des start-ups innovantes (METRON, Metroscope, Exaion),

■ La R&D d’EDF (sécurisation électrique, efficacité énergétique…)

■ Une DSI qui nous accompagne notamment dans des audits de cybersécurité,

■ Et de nombreuses autres filiales spécialisées (EDF renouvelables, Agregio, VMI, Dalkia Froid Solutions, …)

Cette communauté permet des synergies fortes et rapides ainsi qu’un partage de compétences et d’expériences pour mieux répondre aux attentes de nos clients.

Enfin, nous pensons que l’innovation est un atout pour conserver notre excellence opérationnelle. A ce titre, nous expérimentons des solutions innovantes sur les datacenters EDF, vitrines du groupe en partenariat avec notre maison mère. Nous sommes convaincus que l’alliance de l’expertise humaine et du numérique (jumeau numérique, IA) permettront d’optimiser encore la continuité de service des installations dans les datacenters et de répondre aux enjeux d’efficacité énergétique.

Anne PLOUVIER

Responsable Secteur Stratégique Data Centers – Direction Marketing & Ventes

Tél. : +33 1 71 00 73 20

www.dalkia.fr

www.ebrc.com

A propos d’EBRC – European Business Reliance Centre

Créé en 2000, EBRC a pour vision de devenir un centre d’excellence et de confiance européen dans la gestion et la protection de l’information sensible. EBRC a conçu, pour ses clients et ses partenaires, une proposition de valeur unique centrée sur la confiance et la cyber-résilience : EBRC-Trusted Services Europe. Afin d’assurer la plus haute sécurité et qualité de services, EBRC a certifié de bout-en-bout ses services : ISO27001, ISO 22301, ISO 20000, ISO 9001, Hébergeur de Données de Santé-HDS, PCI DSS level 1 (sécurité des paiements). EBRC est soumis à la régulation du secteur financier et dispose d’un agrément « Professionnel du Secteur Financier » (PSF). A partir de ses trois Data Centres certifiés Tier IV, EBRC opère son propre cloud souverain européen EBRC-Trusted Cloud Europe, offrant les modèles de déploiement public, privé et hybride, avec plus de 100 destinations internationales.

EBRC et sa filiale Digora sont basés au Luxembourg, en France, en Belgique et au Maroc avec 340 experts et consultants. EBRC propose des services de conseil, EBRC-Trusted Advisory Services, d’accompagnement à la Transformation IT, de gestion des risques et de sécurité, ainsi que l’ensemble de la gamme des services d’infogérance EBRC-Trusted Managed Services.

Historiquement très implanté sur le secteur bancaire et financier, sur les marchés de la santé et des institutions internationales, EBRC conseille et opère des clients qui gèrent des informations sensibles et réalisent des transactions critiques : e-commerce, industrie, pharma & biotechnologie, secteur public, défense, spatial, énergie, opérateurs critiques, grands bureaux d’avocats, FinTechs & RegTechs, start-ups sensibles.

Pour plus d’informations :

EBRC - European Business Reliance Centre

5, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

Tel : (+352) 2606-1

marketing.support@ebrc.com

www.ebrc.com

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ebrc

Twitter : https://twitter.com/ebrctrusted

VIMEO : https://vimeo.com/ebrc

La fiabilité du plomb pur pour répondre aux exigences des data center d’aujourd’hui

Les exploitants de data centers souhaitent tout naturellement bénéficier de la meilleure technologie disponible – ainsi que des batteries correspondantes – pour leurs systèmes UPS.

Fiabilité absolue, efficacité énergétique, longue durée de vie et coût total de possession attractif doivent aller de pair.

Description du produit phare : "Batteries dotées de la technologie plaques fines de plomb pur (TPPL) pour les applications ASI des data centers" : https://youtu.be/zwuiMzT2fv4

EnerSys®, le cœur du data center

Les alimentations sans interruption (ASI) sont déterminantes pour les centres de données actuels. Mais qu’y a-t-il de plus crucial encore pour l’ASI ? La batterie qui l’alimente. Le véritable cœur du centre de données, l’élément qui ne doit en aucun cas tomber en panne, c’est la batterie de l’ASI. Et EnerSys® en est justement le principal fabricant mondial.

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

Leader mondial sur le marché des solutions de stockage d’énergie pour les applications industrielles, EnerSys® fabrique et distribue depuis plus de 125 ans des batteries stationnaires et de traction, des chargeurs et accessoires de batterie et des composants de système destinés à plus de 10.000 clients répartis dans plus de 100 pays.

Avec un siège mondial basé aux États-Unis et des sièges en Europe et en Asie, 32 usines de fabrication et d’assemblage, 10.900 employés dans le monde, EnerSys® s’engage à proposer à ses clients des systèmes d’énergie aux performances élevées, offrant une fiabilité exceptionnelle, une consommation d’énergie réduite et une flexibilité maximale, à un coût global réduit.

Dans les secteurs des télécommunications, des équipements de manutention, de la défense, la sécurité et la durabilité, en passant par le transport, EnerSys® fournit à ses clients des solutions à valeur ajoutée, innovantes et performantes, pour un monde qui ne s’arrête jamais.

https://youtu.be/6kBBtctcAuQ

Année de création : 2002

Activités : Fabrication, commercialisation, entretien et réparation de batteries industrielles, de chargeurs de batteries et de toute activité connexe.

Contacts :

Sabine Lejeune, Directeur Commercial - Marché Télécom EMEA et Stationnaire France

Eric Lemaire, Leader national UPS

Frédérique Delahaye, assistante administrative et marketing

EnerSys SARL - Service Energy Systems - Rue A. Fleming - 62033 ARRAS cedex

stationnaire.france@fr.enersys.com

Tél. 03 21 60 24 61

Site Internet : www.enersys.com

JERLAURE, bureau d’études Expert en Datacenter & spécialiste du Edge Datacenter.

Depuis plus de 25 ans, JERLAURE accompagne les entreprises à toutes les étapes d’un projet Datacenter : stratégie, conception, réalisation et exploitation. Composée d’une équipe d’experts, JERLAURE est capable de réaliser des missions d’étude stratégique (choix d’implantation, choix d’un hébergeur, Audit technique etc.) jusqu’au maintien en conditions opérationnelles, en passant par le Design et la construction clé en main du Datacenter.

Fort de son savoir-faire, JERLAURE accompagne également les entreprises à l’obtention de certifications relatives à différents domaines : l’agrément d’hébergement d’activités (HDS, PCI DSS), la mesure de la performance opérationnelles des Datacenters (Uptime Institute, normes ISO, Bureau Veritas, Code of Conduct), et enfin les certifications de sécurité de données en cloud (ESCloud, SecNum Cloud).

L’indépendance de marque : pour des solutions ouvertes et économiques JERLAURE assure à ses clients de rester maîtres de leurs choix et d’appliquer le devoir de conseil grâce à ses compétences, à sa transparence et à son intégrité.

Vers une économie numérique partagée pour une société éthique et responsable

JERLAURE défend le principe d’une économie numérique partagée avec des retombées à proximité des usages, favorisant ainsi le développement de la vie numérique en région. Le Datacenter de proximité (Edge Datacenter) génère de la valeur, de la croissance, de l’économie et de l’emploi puisqu’il permet de maîtriser la localisation de données et d’offrir une solution d’hébergement performante et sécurisée, localement.

L’efficacité énergétique et son impact sur l’environnement est une problématique globale et mondiale. Les Datacenters étant historiquement énergivores, l’innovation technologique permet de réduire ou de valoriser l’énergie consommée. JERLAURE travaille à concevoir des Datacenters et des salles serveurs répondant à ces orientations.

La gamme de Datacenters connectés à leur environnement : SYNEcTHIC DC JERLAURE conçoit et construit des Datacenters connectés à leur environnement. C’est dans une démarche de maîtrise de l’impact énergétique que JERLAURE étudie le territoire sur lequel le Datacenter est implanté et propose des solutions utilisant les ressources naturelles disponibles.

Les dernières innovations technologiques y sont intégrées, permettant aussi bien la redistribution de la chaleur dans des réseaux de chauffage annexes que le refroidissement des systèmes de façon éco-responsable.

Véritable Hub connecté au reste du monde, le Datacenter de proximité de la gamme SYNEcTHIC DC conçu par JERLAURE n’a rien à envier aux plus grands :

• Il est contributeur,

• Il consomme le moins d’énergie possible,

• Il utilise toutes les opportunités offertes par sa géolocalisation (Géocooling – Froid solaire – Valorisation de la chaleur fatale – Tri génération – Utilisation des énergies renouvelables)

• Correspond à un niveau TIER III du référentiel Uptime Institute

JERLAURE assure une veille permanente sur le marché pour concevoir aujourd’hui le datacenter de demain.

Contactez -nous au +33(4) 90 84 05 40

Ou par mail contact@jerlaure.fr

À propos de Rosenberger OSI :

Depuis 1991, Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) est un expert reconnu en matière de connectivité par fibre optique, de solutions de câblage et de services d’infrastructure dans les domaines des data centers, des réseaux locaux, des réseaux mobiles et des applications industrielles. En tant que fournisseur de solutions intégrées, nous disposons d’une grande expertise dans le développement et l’excellence opérationnelle dans la production de solutions système pour les réseaux de communication. Nos services complets permettent l’exploitation sûre et efficace des infrastructures numériques. Cette combinaison, associée à notre forte orientation client, fait de nous un partenaire unique et solide sur le marché mondial.

Rosenberger OSI emploie environ 740 personnes en Europe et en Amérique du Nord et fait partie du groupe Rosenberger, qui opère au niveau mondial depuis 1998. Le groupe Rosenberger, dont le siège est en Allemagne, est un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité à haute fréquence, haute tension et fibre optique.

De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante : www.rosenberger.com/osi

Prestataire d’hébergement en Europe depuis 1989, et en France depuis plus de 20 ans, Telehouse répond aux besoins d’hébergements physiques de plus de 3 000 entreprises de divers secteurs économiques tels que les télécoms, l’informatique, la finance, le luxe, l’automobile et l’énergie.

Disposant de plus de 40 datacenters dans le monde dont trois à Paris, Telehouse est une filiale du groupe KDDI, premier opérateur télécom international asiatique classé parmi les 300 plus importantes entreprises mondiales.

Telehouse est certifié ISO 14001, 50001, 9001, 27001 et PCI DSS (Chapitre 9 et 12).

Nos services :

Hébergement informatique / colocation

La colocation en datacenter répond aux exigences des entreprises désireuses d’externaliser leur infrastructure informatique sans sacrifier la performance et la sécurité. La colocation est la solution idéale à la fois pour les entreprises qui font face à une croissance rapide du volume de données qu’elles doivent gérer, mais aussi pour celles dont les infrastructures sont sous-utilisées et qui préfèrent externaliser ce service pour diminuer leurs coûts. Les 30 ans d’expérience dans la colocation en datacenters, des infrastructures de grande qualité et hautement sécurisées font de Telehouse le leader du secteur. Le site de Telehouse Voltaire (TH2), situé en plein coeur de Paris, est un véritable hub Télécom français qui héberge plus de 250 opérateurs (Bouygues, Orange, Free, SFR, Deutsche Telekom etc…). Grâce à la présence du point d’échange internet France-IX, ce site est un noyau central par lequel transite une majeure partie (plus de 50%) du trafic Internet en France. TH2 est le point de présence idéal pour construire ou renforcer la stratégie de connectivité des entreprises et faire croître leur activité. C’est the place to be pour les entreprises souhaitant s’interconnecter tout en bénéficiant de latences très faibles.

Contact : colo@fr.telehouse.net

Téléphone : 0156064030

www.telehouse.fr

Telenco Groupe propose une offre complète et unique sur le marché du datacenter, construite autour d’une triple expertise : Télécoms, Datacenter et Mesure. Grâce à son savoir-faire dans le développement et la fabrication de solutions réseaux, ainsi qu’à des partenariats d’exception avec des leaders de marché tels que HUBER+SUHNER* et VIAVI**, Telenco offre un catalogue complet de solutions adaptés au déploiement et à la maintenance des réseaux de données inter et intra datacenters.

Telenco réunit deux entreprises complémentaires :

• Telenco networks accompagne les opérateurs télécoms et leurs sous-traitants dans les déploiements de réseaux fibre optique nouvelle génération à travers le monde grâce à une offre innovante des solutions de câblage et raccordement optique. Les produits commercialisés par Telenco networks sont développés par son bureau d’études expert et fabriqués dans ses unités de production européennes.

• Telenco distribution, à travers une approche omnicanal, propose une offre exhaustive de matériel de réseau, outillage et services pour le déploiement et la maintenance des réseaux télécoms et datacom. La société innove avec et pour les techniciens afin de leur apporter tout le matériel nécessaire pour réaliser des interventions simples, rapides et efficaces.

Telenco maîtrise aussi bien le développement et la distribution de ses produits. Sa force réside dans son expertise globale des métiers et infrastructures réseaux, sa capacité à comprendre les besoins des clients et à apporter ainsi une réponse fiable et pérenne.

Pour mieux accompagner les professionnels du datacenter à relever les défis du développement de la 5G, la densification de réseaux, le besoin croissant de débit à faibles latences, la sécurisation et la gouvernance des données, Telenco a uni son expertise à celles de Huber+Suhner et Viavi afin de proposer une offre complète :

1. Systèmes de brassage des arrivées optiques :

• Solutions MMR/MDA : Les systèmes LISA (Leading Interconnect System Approach) et IANOS® (connectivité haute densité) ont été spécialement développés pour les Meet-Me-Room et les cœurs de réseaux, permettant une utilisation simplifiée, une installation évolutive et un gain d’espace considérable

2. Distribution optique

• Solutions de câblage préconnectorisés

• Systèmes de brassage modulaires

3. Arrivée optique dans les baies

• Systèmes de brassage basse, moyenne et haute densité

4. Mesure et certification des liens optiques :

• Certification et maintenance du câblage

• Test de réseau intra datacenter

• Test de réseau inter datacenter (transmission jusqu’à 400G)

• Surveillance et monitoring de l’infrastructure

5. Marquage et identification de réseaux

• Solutions d’étiquetage, repérage

6. Equipement du technicien datacenter

• Solutions de décontamination

• Outillage à main

• Equipement de protection

L’ensemble de l’offre est disponible sur www.telenco-distribution.com

*HUBER+SUHNER est un leader mondial des solutions de brassage optique modulaire et haute densité pour les datacenters. L’entreprise est également reconnue pour ses composants et systèmes de connectivité RF, énergie et optique.

**VIAVI est un acteur de premier plan sur le marché international de matériel de mesure et des tests réseaux. L’entreprise développe des solutions innovantes et de haute-technologie permettant de garantir un haut niveau de performance des réseaux fibre optique et cuivre.

Contact :

Dejan DRASKIC

Directeur Marketing

d.draskic@telenco.com

Architects of Continuity™

Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour garantir à ses clients un fonctionnement optimal et sans interruption de leurs applications critiques, et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. En tant qu’Architects of Continuity™, Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des datacenters, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Columbus, dans l’Ohio, emploie près de 20 000 collaborateurs et est implantée dans plus de 130 pays. Nous avons très souvent recours à la technologie. Elle est présente lorsque nous travaillons, jouons ou réalisons des activités quotidiennes. Cette connectivité ou utilisation de données fait partie intégrante de notre société. Elle est nécessaire au progrès humain. Chez Vertiv, nous sommes convaincus qu’il existe un meilleur moyen de répondre à cette demande croissante de données, motivé par l’innovation et la passion. En tant qu’experts du secteur et architectes de la continuité, nous accompagnons nos clients pour imaginer et créer les infrastructures de demain.

Notre offre comprend :

o Alimentation électrique sécurisée :

o Onduleurs mono –et triphasés allant de 400 VA à 27 MW

o Onduleurs modulaires de 30 kW à 600 kW

o Systèmes d’énergie DC de 12 à 400V, pour application télécoms et datacenter

o Ateliers d’énergie et baies outdoor

o STS, transferts de charge

o PDU (bandeaux de prise) intelligents, monitorés, contrôlés à la prise

• Solutions de refroidissement :

o Confinement d’allée : couverture d’allée froide

o Groupes de production d’eau glacée haute efficacité avec technologie freecooling de 40 à 1600 kW

o Unités de refroidissement, versions détente directe ou eau glacée, de 11 à 60 kW

o Armoires de climatisation pour salles informatiques, versions détente directe, eau glacée, Digital Scroll, de 5 à 220 kW

o Unités freecooling à air par évaporation indirecte, de 100 à 450 kW

o Groupes d’eau glacée freecooling adiabatique de 500 à 1700 kW

o Groupe de production d’eau glacée centrifuge sans huile de 300 à 2400 kW

o Racks et solutions intégrées :

o Baies serveurs à haut rendement

o Racks en architecture ouverte ou fermée

o Portes réfrigérées

o Solutions modulaires préfabriquées pour infrastructures IT, applications Micro, Edge, Cloud, Colocation ou stations d’atterrissement de câbles

o Gestion et supervision des infrastructures : logiciels, équipements et services permettant d’optimiser la disponibilité, la capacité et l’efficacité de vos infrastructures (DCIM).

o Services : une variété d’offres de services pour répondre aux besoins continus des clients en matière d’équipement et de produits, notamment la maintenance, la gestion de projets et les formations services

Pour plus d’informations, les dernières actualités et contenus de Vertiv, visitez : www.Vertiv.fr

Contact :

VERTIV France

Bâtiment Liège

1 place des Etats-Unis

94150 Rungis

T : 01 48 84 40 90

E : fr.sales@vertiv.com

