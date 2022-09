Canonical rejoint la Connectivity Standards Alliance dédiée à la normalisation de l’IoT

septembre 2022 par Marc Jacob

Canonical annonce son entrée au sein de la Connectivity Standards Alliance en tant que membre participant. À ce titre, Canonical aidera l’alliance à développer des normes ouvertes pour l’Internet des objets (IoT) et à défendre le rôle des logiciels libres dans ce domaine. Canonical est la première société offrant une distribution Linux indépendante majeure à rejoindre l’alliance.

En rejoignant l’Alliance, Canonical renforce son engagement à faire progresser l’innovation IoT et à établir de nouveaux standards sur le marché du Linux embarqué. Canonical est l’un des principaux fournisseurs de logiciels open-source dans le domaine de l’informatique. Ubuntu Core, le système d’exploitation conteneurisé de Canonical basé sur Ubuntu et conçu pour les appareils embarqués, établit par ailleurs la norme en matière de sécurité et de fiabilité dans l’Internet des objets.

La Connectivity Standards Alliance crée, fait évoluer et gère les normes technologiques de l’IoT grâce à un processus collaboratif bien établi. L’Alliance met à la disposition des entreprises des actifs et des outils pratiques et utilisables pour faciliter et accélérer le développement, ce qui leur permet de se concentrer sur de nouveaux domaines d’innovation IoT.

Dans le cadre de cette annonce, Canonical prendra en charge la future norme Matter, une norme de communication basée sur le protocole Internet (IP) conçue pour rendre les appareils domestiques intelligents sûrs, fiables et faciles à utiliser. Historiquement, le secteur de la domotique a souffert d’un manque de normes, ce qui a entraîné le verrouillage des fournisseurs et la fragmentation du marché. La norme Matter vise à accroître l’interopérabilité et l’accessibilité, qui sont des valeurs de l’open-source auxquelles Canonical adhère.

Ubuntu Core complète le standard Matter, en fournissant des solutions sophistiquées pour les mises à jour over-the-air et la maintenance de la sécurité - des domaines en dehors de la portée de Matter. En supprimant les frais généraux liés à la maintenance d’un Linux sécurisé et intégré, Ubuntu Core permet aux entreprises de se concentrer sur la valeur de leurs applications. Ubuntu Core et Matter peuvent ensemble fournir une solution open source fantastique pour les produits de la maison intelligente.