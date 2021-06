Canonical lance un support de classe entreprise pour Blender

juin 2021 par Marc Jacob

Blender est une suite de création 3D gratuite et open source pour les artistes et les experts en production médiatique. Canonical, la société à l’origine d’Ubuntu, fournit un support professionnel aux entreprises et une maintenance de sécurité à long terme pour les logiciels libres. En travaillant ensemble, les deux organisations offrent désormais une voie de support pour les équipes et les studios, alors que Blender déploie son modèle LTS axé sur les utilisateurs au niveau de l’entreprise. Canonical va donc gérer les patchs de sécurité.

L’offre de support comprend les versions LTS de Blender sur les distributions Linux, Microsoft Windows et macOS. Les ingénieurs de Canonical s’engageront directement auprès des clients pour fournir un support technique complet aux utilisateurs en comprenant, diagnostiquant et résolvant les problèmes aussi rapidement que possible. Canonical gérera l’ensemble du processus de support, y compris l’intégration avec l’infrastructure de support de Blender.

Les clients actuels de Canonical Ubuntu Advantage qui souscrivent un contrat de support pour Blender auront un point de contact unique pour garantir un support simple et rapide aux utilisateurs de Blender LTS.