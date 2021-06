Canonical intègre Ubuntu Pro sur Google Cloud

juin 2021 par Marc Jacob

Canonical et Google annoncent la disponibilité d’Ubuntu Pro sur Google Cloud une nouvelle offre Ubuntu disponible pour tous les utilisateurs de Google Cloud Platform (GCP). Ubuntu Pro sur Google Cloud permet d’accéder instantanément à des correctifs de sécurité couvrant des milliers d’applications open source pendant 10 ans et à des fonctionnalités de conformité essentielles à l’exécution de charges de travail dans des environnements réglementés. Dans le cadre de cette collaboration, Google et Canonical ont notamment créé un environnement devops plus sécurisé, plus durci et plus rentable.

Ubuntu Pro on Google Cloud est une version premium d’Ubuntu axée sur l’utilisation en entreprise et en production. Elle fournit aux développeurs/administrateurs un environnement devops sécurisé, abordant la sécurité, l’un des piliers fondamentaux de tous les systèmes informatiques. Elle est basée sur les composants Ubuntu standard, mais est livrée avec un ensemble de services supplémentaires, notamment :

La mise en place de correctifs pour les CVE élevés et critiques pour le référentiel d’Ubuntu, qui couvre plus de 30 000 paquets, dont Node.js, MongoDB, Redis et Apache Kafka, pour n’en citer que quelques-uns.

Un engagement de maintenance de 10 ans (à partir de la version 18.04 LTS. La période de maintenance pour Ubuntu Pro 16.04 LTS est de 8 ans).

Des correctifs en direct du noyau, qui offrent aux instances VM une sécurité accrue et des temps de fonctionnement plus élevés.

Des composants officiellement certifiés pour des environnements d’exploitation sous des régimes de conformité tels que FedRAMP, HIPAA, PCI, GDPR et ISO.

Des composants certifiés FIPS 140-2 comme un tableau de bord de sécurité pour Security Command Center, Managed Apps et plus encore, à partir du deuxième semestre 2021

Toutes les optimisations standard et les mises à jour de sécurité incluses dans Ubuntu.

Pour aider les clients à obtenir une meilleure visibilité des coûts, Ubuntu Pro sur Google Cloud intègre une approche transparente et innovante de la tarification. Par exemple, Ubuntu Pro représente 3 à 4,5 % du coût informatique moyen, ce qui signifie que plus une entreprise consomme des ressources informatiques, plus le pourcentage payé pour Ubuntu Pro est faible. Les clients peuvent acheter Ubuntu Pro directement via la console GCP ou Marketplace pour un processus d’approvisionnement simplifié, permettant un accès plus rapide aux fonctionnalités commerciales offertes par Canonical.

Ubuntu Pro est facturé en fonction du nombre de vCPU/GPU et de la taille de la mémoire. Pour les machines d’entrée de gamme à un vCPU, Ubuntu Pro est facturé 0,0017 $, ce qui représente environ 5 à 6 % du coût de la VM. Pour la majorité des cas d’utilisation, Ubuntu Pro est facturé entre 3 et 4,5 % du coût informatique sous-jacent.