Canonical et Open Robotics renforcent le support du framework Robot Operating System

avril 2021 par Marc Jacob

Canonical ainsi que Open Robotics, le spécialiste des logiciels et des plateformes open source pour la robotique, annoncent un partenariat pour étendre et renforcer le support du framework Robot Operating System (ROS) à travers l’initiative Extended Security Maintenance (ESM) de Canonical. Le support complet de 10 ans de ROS sera proposé en option aux clients Ubuntu Advantage. Ainsi, les utilisateurs qui profitent déjà des mises à jour de sécurité critiques et des correctifs CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) disposent désormais d’un point de contact unique pour garantir des correctifs de haute qualité et en temps voulu pour Robot Operating System.

ROS ESM est l’offre de Canonical pour les développeurs ROS qui leur permet d’accéder à un système Robot Open System renforcé et supporté à long terme pour les robots et ses applications sur Ubuntu. ROS ESM fournit des rétroportages pour les mises à jour de sécurité critiques, les corrections des vulnérabilités (CVE) et les corrections de bugs critiques pour les environnements ROS. En activant les dépôts ESM de Canonical, vous obtiendrez des binaires fiables et stables pour votre distribution ROS et Ubuntu base OS. ROS ESM est disponible pour les distributions End-Of-Life ainsi que pour les versions Long-Term Support de ROS. Robot Operating System est un cadre open source qui aide les chercheurs et les développeurs à construire et à réutiliser le code entre les applications robotiques. Plus qu’un simple logiciel, ROS est aussi une communauté mondiale d’ingénieurs, de développeurs et d’universitaires qui contribuent à rendre les robots meilleurs, plus accessibles et disponibles pour tous. ROS a été adopté par certains des plus grands noms de la robotique.

Ensemble, les deux entreprises soutiennent la communauté robotique en rendant les robots et les services Robot Operating System plus faciles à construire et à conditionner, plus simples à gérer et plus fiables à déployer.