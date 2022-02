Canonical et CoreSpace annoncent un partenariat pour offrir des clouds privés

février 2022 par Marc Jacob

Canonical annonce un partenariat avec CoreSpace, un leader des IaaS pour rendre plus faciles et plus économiques le paramétrage, le déploiement et la gestion des clouds privés pour les entreprises.

L’alliance Canonical-CoreSpace permet aux entreprises d’adopter et de tirer le meilleur parti des clouds privés. Elle le fait grâce à une solution de bout en bout qui combine le leadership de Canonical dans la conception, la construction, l’exploitation et le support des clouds privés avec la technologie et l’expertise de CoreSpace en matière d’infrastructure.

Pour un prix unique, l’offre combine la technologie Charmed OpenStack et Charmed Kubernetes de Canonical pour garantir la performance du prix du cloud privé et l’automatisation du cycle de vie avec l’infrastructure et les capacités de colocation de CoreSpace — le tout soutenu par l’une des offres de support les plus complètes du secteur.

Les environnements hybrides ou multi-clouds qui permettent aux organisations d’exécuter les charges de travail là où cela a le plus de sens sont devenus courants dans l’entreprise moderne. Comme les charges de travail privées restent essentielles pour la plupart des entreprises, les clouds privés performants jouent un rôle essentiel dans leurs stratégies de conteneurisation, de cloud et de transformation numérique.