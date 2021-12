Canonical annonce la publication d’image Ubuntu optimisée pour Xilinx Zynq

décembre 2021 par Marc Jacob

Canonical annonce la publication d’image Ubuntu optimisée pour Xilinx Zynq UltraScale+ et le SOM Kria prêt pour la production. Les sociétés collaborent pour apporter un Linux de niveau entreprise au monde des SoC adaptatifs afin d’accélérer le développement de nouveaux appareils définis par logiciel dans tous les secteurs verticaux de l’Internet des objets. L’objectif est de garantir une expérience fluide du prototypage sur des kits d’évaluation et de démarrage aux SOM de qualité production, en réduisant les coûts et le temps de développement.

Xilinx et Canonical travaillent ensemble pour activer Ubuntu sur certaines plateformes Zynq UltraScale+ MPSoC de Xilinx, afin d’offrir l’expérience fiable et éprouvée du système d’exploitation Ubuntu. La reconfigurabilité des SoC adaptatifs change la donne en matière de création de dispositifs définis par logiciel. L’abstraction de la modularité des micrologiciels et des logiciels pour unifier toutes les pièces dans un catalogue unique d’applications est l’un des principaux résultats de la collaboration entre Xilinx et Canonical.

L’IoT App Store peut mettre à jour les applications, les systèmes d’exploitation et le flux binaire du micrologiciel en tirant parti du mécanisme de mise à jour OTA éprouvé et essentiel à la mission. Les entreprises peuvent ainsi gérer l’ensemble du cycle de vie des appareils sur le terrain grâce à l’engagement de support à long terme, jusqu’à 10 ans, de Canonical. La validation d’Ubuntu sur plusieurs plateformes Xilinx réduit par ailleurs le coût pour les clients finaux de la validation et du support d’un système d’exploitation embarqué fiable sur leurs cartes Xilinx personnalisées.

Au cours de la dernière décennie, la demande de dispositifs informatiques adaptatifs entièrement configurables, intégrant la programmabilité et la flexibilité matérielles traditionnelles d’un FPGA à la programmabilité logicielle des processeurs embarqués, a connu une croissance considérable. Xilinx répond à ce besoin du marché avec la famille de produits Zynq UltraScale+ MPSoC, largement adoptée dans divers secteurs verticaux, notamment les marchés de l’industrie, de la vision et de la santé. Dispositifs définis par logiciel. La robotique guidée par la vision, l’intelligence artificielle basée sur l’apprentissage automatique, la 5G et la périphérie font appel à des algorithmes en évolution rapide qui bénéficient de la flexibilité des dispositifs Xilinx.