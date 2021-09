Canonical annonce la disponibilité de Anbox Cloud sur AWS Marketplace

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

Le déploiement de l’appliance Anbox Cloud sur la place de marché offre aux développeurs des capacités étendues pour le prototypage, le développement et le déploiement d’applications Android dans le cloud sur une large gamme d’instances X86, ARM et sur les GPU NVIDIA.

Canonical, annonce la disponibilité de l’appliance cloud Anbox sur AWS Marketplace. La disponibilité du container dédié aux développements Android va apporter un processus de prototypage et de déploiement plus rapide et facile pour les applications Android dans le Cloud.

L’appliance Anbox Cloud est une version small-scale de l’Anbox Cloud de Canonical, qu’utilisent les développeurs pour le prototypage rapide de solutions Android-in-the-Cloud. De plus, AWS Marketplace rend Anbox Cloud facilement disponible avec un accès à un ensemble d’instances plus large, avec notamment la prise en charge des CPU ARM et des GPU NVIDIA.

La disponibilité des GPU NVIDIA sur les instances G4 Elastic Compute Cloud d’Amazon(Amazon EC2) permet d’accéder à un rendu accéléré par le matériel tandis que l’encodage vidéo fournit une solution de streaming dans le cloud à faible latence. En travaillant avec NVIDIA, Canonical vise à optimiser Anbox Cloud pour leurs GPU.

L’Anbox Cloud Appliance facilite la productivité en fournissant une interface en ligne de commande conviviale pour les développeurs et une interface web simple pour gérer et exploiter les applications Android dans le cloud. Les développeurs peuvent télécharger leurs applications Android, configurer et virtualiser les appareils Android, et diffuser des sorties graphiques en temps réel vers n’importe quel site Web ou mobile.

Les laboratoires d’innovation des entreprises et les start-ups qui créent de nouveaux services de cloud computing mobile tels que le streaming de jeux, la gestion d’applications mobiles dans le cloud ou la virtualisation d’appareils mobiles ont désormais accès à un bac à sable de développement rentable pour tester les applications mobiles. En outre, l’Anbox Cloud Appliance est basé sur Ubuntu Pro et est livré avec toutes ses caractéristiques pour fournir un système d’exploitation de base robuste et sécurisé. Cela inclut la disponibilité des mises à jour de sécurité pendant dix ans et l’accès aux correctifs du noyau.