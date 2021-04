Canonical annonce la disponibilité de Canonical Kubernetes 1.21

avril 2021 par Marc Jacob

Canonical annonce le support d’entreprise complet pour Kubernetes 1.21 qui couvre notamment la distribution minimale MicroK8s et Charmed Kuberenetes. Cela permet aux clients d’obtenir de nouvelles fonctionnalités et des mises à jour pour toutes les versions prises en charge en amont et d’accéder à des mises à jour de sécurité étendues de Canonical pour les versions qui ne sont plus prises en charge, s’alignant ainsi sur tous les principaux fournisseurs de cloud pour les déploiements Kubernetes de cloud hybride d’entreprise.

Toutes les fonctionnalités de Kubernetes 1.21 sont disponibles dans MicroK8s et Charmed Kubernetes. De plus, de nouvelles fonctionnalités sont disponibles avec Canonical Kubernetes 1.21. MicroK8s dispose de nouveaux modules OpenEBS pour le stockage attaché aux conteneurs et OpenFaaS pour le développement pour le développement serverless et le support GPU est maintenant offert par l’opérateur Nvidia. Charmed Kubernetes obtient pour sa part un opérateur CoreDNS, un opérateur de tableau de bord Kubernetes, le support de Calico eBPF et la conformité avec les directives du CNTT.