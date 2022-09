Canonical Kubernetes 1.25 est disponible

septembre 2022 par Marc Jacob

Canonical annonce la disponibilité de Canonical Kubernetes 1.25. Les nouvelles fonctionnalités apportées avec cette version s’appliquent également à Microk8s, la distribution minimale de Kubernetes et Charmed Kubernetes, sa version entièrement managée. Toutes les fonctionnalités de la version upstream de Kubernetes 1.25 sont disponibles dans Canonical Kubernetes pour ses deux distributions, MicroK8s et Charmed Kubernetes. En outre, Canonical a apporté plusieurs nouveautés à Canonical Kubernetes 1.25, aussi bien sur MicroK8s que sur Charmed Kubernetes.

Pour MicroK8s, Canonical a ainsi introduit plusieurs améliorations en matière de sécurité, d’efficacité et de performances. Le leader de l’Open Source a ainsi annoncé la disponibilité générale du confinement strict des snaps, la réduction jusqu’à 25 % de la taille de ceux-ci, la mise en place d’addons supplémentaires ainsi que le support de l’architecture Power9.

Charmed Kubernetes 1.25 reçoit pour sa part plusieurs améliorations pour les performances, le réseau, la disponibilité ou encore l’observabilité. La version entièrement managée de Kubernetes reçoit un "charm" Kube-OVN qui permet d’activer un ensemble de nouvelles capacités de mise en réseau telles que BGP, VXLAN, QoS, IP Dualstack et plus encore, tandis que la disponibilité du charm Hashicorp est renforcée pour garantir la disponibilité des secrets. À noter que le Canonical Observability Stack (COS Lite) s’intègre désormais au charm de mise en réseau Kube-OVN. Par ailleurs, les nouvelles intégrations de Charmed Kubernetes avec OpenStack, vSphere et Azure permettent de déployer et de s’approprier Kubernetes en exploitant les fonctionnalités natives de ces clouds.

Par ailleurs, tous les composants de Charmed Kubernetes peuvent désormais fonctionner sur la toute dernière version d’Ubuntu, qui bénéficie des toutes dernières fonctionnalités du noyau et des améliorations de la sécurité.