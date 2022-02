Campus Cyber : 1er pas vers la cyber pour tous ? Candidats, candidates, la balle est dans votre camp...

février 2022 par Jean-Noël de GALZAIN, PDG et fondateur de WALLIX Group, Directeur du projet Cyber du CSF et membre du Comité Stratégique du Campus

Ce mardi 15 février marque un tournant pour tous les acteurs de la cybersécurité française. Le Campus Cyber ouvre enfin ses portes ! Entreprises privées, services de l’État, PME et start-up spécialisées, centres de recherche ou encore écoles de formation se réuniront en ces lieux pour fortifier la cybersécurité française et développer la collaboration de tous sur des projets d’intérêt collectif.

« L’inauguration du Campus Cyber, comme nouvelle vitrine de notre savoir-faire français souhaitée par le président de la République - à quelques semaines du coup d’envoi du marathon présidentiel - doit confirmer l’intérêt que les candidats doivent porter sur sujet, et de fait, l’intégrer au sein de leur programme.

La dynamique et la stratégie de cybersécurité que nous construisons en France au sein de cette jeune filière de cybersécurité, est un sujet d’intérêt général qu’il faut hisser au rang de nos priorités. Il est important que les candidats donnent suite à cette première pierre en impulsant une stratégie rigoureuse et visionnaire d’une France de la Cyber et locomotive à la construction d’une souveraineté numérique de l’Europe.

Nous avons été, particulièrement depuis deux ans maintenant, spectateurs de nombreuses cyberattaques. Cette situation ne peut perdurer, au risque de voir notre économie, et plus généralement notre avenir, entaché par ces acteurs malveillants.

Candidates et Candidats aux élections présidentielles de 2022, prenez la vague du Campus Cyber et pensez à intégrer la cybersécurité au cœur de vos programmes. La cybersécurité pour tous doit être LA stratégie des dirigeants de demain, pour un cyberespace ouvert, innovant et sécurisé où chacun pourra évoluer, plus armé face aux menaces cyber.

Les semaines qui vont suivre seront décisives. « FrenchTech, cyber-industrie, cyber-résilience, cyberdéfense, souveraineté, recherche, formation et innovation… » doivent faire partie des maître-mots de vos programmes politiques. Candidates, candidats, il est temps pour vous d’agir en faveur de la sécurité de demain, la sécurité numérique de tous, et Made In France ! »